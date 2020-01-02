В 2020 году январь будет самым сложным месяцем
При этом астролог Влад Росс предупредил, что пик неприятностей ожидается 9-11 числа, передает «Главред».
Разнообразные неприятности будут обусловлены лунным затмением (произойдет 10 января) и соединением Сатурна и Плутона.
Астролог предупредил, что в январе возможны катастрофичные ситуации, с 5 по 19 число будет катастрофический период.
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"…Я бы не просто не советовал, а запретил бы всем отправляться в дальние путешествия в страны Ближнего Востока. Особенно - в Египет и Израиль", - заявил Росс.
Также он добавил, что, согласно некоторым пророчествам, в 2020 году в Израиле, в Египет, Иране и Ливии возможны взрывоопасные ситуации.
"Там может разразиться ужасающий конфликт… Не исключено, что это будут масштабные теракты с участием ИГИЛ", - предупредил эксперт.
Напомним, многие астрологи предупредили, что для некоторых представителей знаков Зодиака начало 2020 года превратится в массу неприятностей и хлопотов.
В частности, Близнецам необходимо готовиться к множеству проблем, из-за которых им придеться буквально разрываться между несколькими делами сразу.
Январь для Раков станет весьма двояким и богатым на сомнения во всех жизненных вопросах. Представители этого знака Зодиака начнут сомневаться в себе и своих силах, а любое поведение окружающих их людей будет вызывать лишь раздражение.
Множество проблем сразу навалится на представителей знака Стрелец в январе 2020 года: трудности в личной жизни и на работе. Кроме того, мысли будут забиты решением этих проблем.
Поэтому астрологи посоветовали не зацикливаться на негативных эмоциях, а потратить время на общение с теми людьми, которые смогут помочь им разобраться с проблемами. Например близкие друзья и родственники станут тем маяком, которы поможет им пережить тяжелый период.
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