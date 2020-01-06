Сын депутат Днепровского горсовета от партии "Оппоблок" Виктора Ярового жестоко бьет своего ребенка на глазах у матери

Соответствующее видео разместила в сети жена Александра Яровая, пишет Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Простите, но я должна это оставить тут. Это жестоко, как и было мне снимать отвратительно. Я прохожу с сыном нелегкий путь, путь выздоровления от этой гнили. Люди не меняются. Перед сыном я извинилась. Надеюсь он меня простит. Папа приехал к сыну на Новый год", - написала на своей странице в Фейсбуке мать ребенка.

Она добавила, что муж уже не живет с ними, но когда они были вместе она неоднократно подвергалась домашнему насилию.

Кроме того, женщина подчеркнула, что неоднократно обращалась в полицию, однако результата нет.

Видео вызвало волну гнева в сети.

«Может быть что-то поменяется в нашей стране. Я понимаю, как было тяжело снимать это видео. Сама сижу и плачу. Но может хоть как-то это поможет Вас обезопасить и быть доказательством в суде. Понимаю, что это не первый раз и у вас просто не было выхода. Хотя зная, что по-нашим законам -нет. Это ужасно!!! Должен же быть какой-то выход. Надеемся теперь только на наш суд»,

«Господи! Как это можно было снимать????? Вместо того чтобы вырвать ребенка любой ценой»,

«Какой ужас!!! Да разве вы мать??? Вы ничем не лучше вашего мужа! Как можно это снимать??? Как можно бездействовать, снимать, когда над вашим сыном происходит насилие, когда он так кричит??? Вы же стали соучастницей насилия!!! Как вообще можно было допустить подобное? Сердце разрывается... От всей души вам желаю, чтобы ваш сын когда-нибудь простил вас...», - возмущаются люди.

Простите, но я должна это оставить тут. Это жестоко, как и было мне снимать отвратительно. Я прохожу с сыном нелегкий путь, путь выздоровления от этой гнили. Люди не меняются. Перед сыном я извинилась. Надеюсь он меня простит. Папа приехал к сыну на новый год. Gepostet von Александра Яровая am Sonntag, 5. Januar 2020

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