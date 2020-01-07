В Трудовой кодекс Украины внесут поправки, которые изменят жизнь украинцев

Так, в Трудовой кодекс Украины готовятся внести изменения, которые могут разрешить начальникам увольнять работникам за утрату доверия, невыполнение задач или расглашение коммерческой тайны. Об этом сообщает Politeka.net со сслылкой на сайт Верховной рады Украины, где был опубликован проект закона № 2584 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для увольнения".

Юристы принялись уточнять эти пункты, ведь нечетная формулировка вызывает подозрения и вопросы. Пункты кодекса могут неправильно трактовать, что приведет к большим рискам.

Среди основных изменений следует выделить некоторые из них. Например, в новом трудовом законодательстве, если работодатель выступает инициатором увольнения работника, то он должен будет выплатить ему денежную компенсацию. Кроме того, сам сотрудник волен увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель, как это было принято раньше.

Из позитивных тендеций отдельно следует отметить возможность удаленной работы как официальной. Сейчас же гибкий график и дистанционная работа приводит к штрафам от органов.

Также из КЗоТ планируют убрать положение об обязательном поиске работе для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет в случаях реорганизации или ликвидации организации или в случае их увольнения по окончании срочного трудового договора.

Помимо всего этого, уволить работника станет сложнее. Станет табу увольнение работника за участие в забастовке или за обжалования действий работодателя по обвинению в нарушении трудового законодательства. Однако, тут есть свои подводные камни. Фиксирование нарушений на производстве могут рассмотреть как разглашение коммерческой тайны, то есть, стать поводом для увольнения.

Напомним, новый Трудовой кодекс: украинцам продлят отпуск и упростят увольнение

А еще Politeka писала, украинцам показали новый Трудовой кодекс, теперь все изменится: «никаких 24 дней отпуска»

Также Politeka писала, что украинцев начали штрафовать из-за долгов по коммуналке, закон вступил в силу