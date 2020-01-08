Кто бы мог подумать, что на Буковине может оказаться такая лютая фанатка "русского мира"

Чиновница из Черновицкой области Янина Сметанюк безосновательно обвинила воина ООС в "убийстве детей Донбасса"

Она оставила гневные комментарии в споре с защитником Украины, а скриншотом-доказательством поделилась на своей странице в сети Facebook украинка Валентина Радчук.

Женщина отметила, что даже не думала, словно кто-то может ее так сильно удивить в этой жизни, но прочитала переписку между защитником и Яниной Сметанюк.

Она отметила, что была просто поражена, когда узнала, кто автор этого поста, ведь его написала не жительница Горловки и Макеевки, а Заставны (Черновецкой области прим.ред.). Ко всему прочему, она работает райгосадминистрации, представляя там интересы Украины.

"В комментарии госпожа Янина Сметанюк участника боевых действий обвиняет в том, что он пошел воевать, чтоб "детей убивать на Донбассе"! Я даже не могу представить, что начнут писать года через два-три!" – возмутилась автор поста, после увиденного поста любительницы "русского мира" с Буковины.

В своем посте Сметанюк оскорбила защитника Украины, написав, что: "Такой, как ты, убивал детей на Донбассе".

Украинцы приши в ужас после вопиющего сообщения любительницы "русского мира". Они пишут множество нелестных комментариев для чиновницы, отмечая - даже представить себе не могли, что жительница Буковины будет озвучивать идеи "русского мира".

"От тепла и добра у нее мозг (если он есть!) заплыл салатом оливье. Понемногу вся эта нечисть и черновицкая вата вылезает на свет Божий ... Только вопрос: "Кого она воспитает?" Пора Янино в Саратов ехать...", " кончилась твоя работа в госучреждении", "Слышишь, уважаемая амеба. Ведь мозгов у тебя не больше. Искренне желаю тебе, чтобы все твои родные отправились на фронт. Потому что для меня ты кусок гуано, и жаль тех ребят, которые отдали свою жизнь, за то, чтобы такое гуано как ты мог спокойно растить своих детей и спать мирно в доме".