Чиновница из Черновицкой области Янина Сметанюк безосновательно обвинила воина ООС в "убийстве детей Донбасса"
Она оставила гневные комментарии в споре с защитником Украины, а скриншотом-доказательством поделилась на своей странице в сети Facebook украинка Валентина Радчук.
Женщина отметила, что даже не думала, словно кто-то может ее так сильно удивить в этой жизни, но прочитала переписку между защитником и Яниной Сметанюк.
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Она отметила, что была просто поражена, когда узнала, кто автор этого поста, ведь его написала не жительница Горловки и Макеевки, а Заставны (Черновецкой области прим.ред.). Ко всему прочему, она работает райгосадминистрации, представляя там интересы Украины.
"В комментарии госпожа Янина Сметанюк участника боевых действий обвиняет в том, что он пошел воевать, чтоб "детей убивать на Донбассе"! Я даже не могу представить, что начнут писать года через два-три!" – возмутилась автор поста, после увиденного поста любительницы "русского мира" с Буковины.
В своем посте Сметанюк оскорбила защитника Украины, написав, что: "Такой, как ты, убивал детей на Донбассе".
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