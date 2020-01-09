Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как был уничтожен иранский генерал Сулеймани, теперь это может привести к ядерной войне

Такую точку зрения высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» известный российский публицист Александр Невзоров, который известен своими острыми высказываниями о Российской Федерации.

Он считает, что к этому скорее всего приведет несовместимость людей Запада и Востока. Невзоров обратил внимание на то, что арабский мир умеет только организовывать взрывы и подрывать все вокруг. Поэтому после убийства Сулеймани они не могут сидеть сложа руки.

«Безусловно, они могут превратить в гуляш несколько сотен туристов с детьми и багажом. Побегают со знаменами… И, может быть, удовлетворятся», - прогнозирует Невзоров.

Кроме того, он отметил, что религия разделила людей настолько сильно, что люди Запада и Востока никогда не смогут найти точек соприкосновения.

«Но все-таки ядерная война неизбежна, поскольку слишком сильна эта несовместимость между людьми Запада и Востока. И ничего не исправить и смягчить…», - заметил публицист.

Также Невзоров спрогнозировал, что конфликт Ирана и США больно ударит по Российской Федерации



«Россию всегда называли жандармом Европы. А сейчас ее из жандармов разжаловали вообще в какую-то шпану. Но, в принципе, нечего, на самом деле, корешиться только с людоедами, диктаторами, кровопийцами. Очевидно, что все равно рано или поздно такая война будет, даже если ее и отменил Трамп», - резюмировал публицист.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.