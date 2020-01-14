РФ планирует присоединить шесть областей Украины

Такое мнение выразил офицер запаса, волонтер и журналист Мирослав Гай.

«Планы, которые ставит перед собой Россия на среднесрочную перспективу – присоединение Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Запорожской и Одесской областей», – заявил Гай.

По его мнению, «задание, которое ставит перед собой РФ – это развал Украины с дальнейшим присоединением к новому «союзному» государству некоторых наших городов и областей».

Офицер уверен, что речь идет о возвращении к проекту «Новороссия», который планировался к осуществлению в 2014 году.

«Тогда у них не получилось, они не были готовы. Сейчас же они фактически готовятся к возможной военной агрессии, причем, к очень мощной», – предупредил он.

Гай добавил, что для достижения своей цели высшее военно-политическое руководство России будет использовать как сугубо военные, так и политические средства, руководствуясь принципом: «Политика – это продолжение войны другими методами».

Недавно мы писали, что президент России Владимир Путин приписал украинские территории к составу РФ и заявил, что обязательно со всем розберется.

Такое заявление президент Российской Федерации Владимир Путин сделал во время пресс-конференции.

Глава страны-агрессора отметил, что Владимир Ленин виноват в том, что этносы были разделены и привязаны к разным территориям. Благодаря этому они и получили возможность выйти из состава Советского Союза.

Путин не согласен с тем, как были распределены территории, ведь они по его мнению, не соответствуют традиционным местам проживания других народов.

"Но в ходе создания советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельская территория", - заявил Владимир Путин.

Он также совершенно не скрывает своего желания вернуть все назад, даже в открытую заявляет, что теперь Российская Федерация разбирается с этой "несправедливостью".

Напомним, Цимбалюк загнал Путина в угол главным вопросом о Донбассе.

Как сообщала Politeka, Путин публично сорвался на большой пресс-конференции.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.