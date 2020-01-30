Несмотря на все испытания, это стоило того

В деле похудения главное - это хорошая мотивация

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Издание рассказывает историю 32-летней жительницы Канады Келси Бонас, которая многие годы страдала от лишнего веса.

В результате ей удалось сбросить около 70 килограммов лишь после сильного стресса и унижения в самолете. Из-за больших объемов женщина не смогла пристегнуть ремень безопасности.

Издание отмечает, что Бонас располнела после того, как вышла замуж и родила детей. Женщина неправильно питалась и злоуппотребляла походами в McDonald’s.

Лишний вес приносил женщине много неприятностей. Она постоянно уставала и плохо себя чувствовала. Врач сказал ей, что она не проживет полноценную жизнь. Она неоднократно пыталась похудеть и даже была включена в список ожидания для операции по шунтированию желудка. Но главное в деле похудения оказалась мотивация.

«Мой доктор пришел ко мне на одном из моих приемов и сказал: «Вы не живете полной жизнью. Вы живете - но счастливы ли вы? Вы можете делать со своими детьми то, что хотите?. К сожалению, мой ответ был нет. Я не могла бегать, я не могла играть. Я не была лучшей версией себя", - признается женщина.

Переломный момент настал, когда Бонас потребовался специальный ремень-удлинитель во время перелета, а ее детям стало стыдно.

В итоге женщине все-таки пришлось провести операцию по шунтированию желудк иотказаться от вредной еды в пользу более здоровой диеты.

«Желудочное шунтирование было самым страшным и самым трудным решением, которое мне приходилось принимать. Теперь я могу наслаждаться жизнью. Это удивительно", - говорит женщина.

"Это трудно и определенно не волшебная пилюля, которую делают люди, но я не жалею", - добавила она.

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