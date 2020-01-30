В деле похудения главное - это хорошая мотивация
Об этом пишет британское издание Daily Mail.
Издание рассказывает историю 32-летней жительницы Канады Келси Бонас, которая многие годы страдала от лишнего веса.
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В результате ей удалось сбросить около 70 килограммов лишь после сильного стресса и унижения в самолете. Из-за больших объемов женщина не смогла пристегнуть ремень безопасности.
Издание отмечает, что Бонас располнела после того, как вышла замуж и родила детей. Женщина неправильно питалась и злоуппотребляла походами в McDonald’s.
Лишний вес приносил женщине много неприятностей. Она постоянно уставала и плохо себя чувствовала. Врач сказал ей, что она не проживет полноценную жизнь. Она неоднократно пыталась похудеть и даже была включена в список ожидания для операции по шунтированию желудка. Но главное в деле похудения оказалась мотивация.
«Мой доктор пришел ко мне на одном из моих приемов и сказал: «Вы не живете полной жизнью. Вы живете - но счастливы ли вы? Вы можете делать со своими детьми то, что хотите?. К сожалению, мой ответ был нет. Я не могла бегать, я не могла играть. Я не была лучшей версией себя", - признается женщина.
Переломный момент настал, когда Бонас потребовался специальный ремень-удлинитель во время перелета, а ее детям стало стыдно.
В итоге женщине все-таки пришлось провести операцию по шунтированию желудк иотказаться от вредной еды в пользу более здоровой диеты.
«Желудочное шунтирование было самым страшным и самым трудным решением, которое мне приходилось принимать. Теперь я могу наслаждаться жизнью. Это удивительно", - говорит женщина.
"Это трудно и определенно не волшебная пилюля, которую делают люди, но я не жалею", - добавила она.
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