В сети появился пост, автором которого является 25-летний украинец Роман Ялч

Роман пишет на своей странице в Фейсбук, что заработать на свою квартиру в Украине не возможно, даже работая на нескольких работах. Более того, чтобы купить нормальный телефон – нужно брать кредит.

«Я молодой и полный сил мужчина. О таких принято говорить – будущее Украины. И почему-то я не нужен своей стране. Ей не надо специалистов, рабочих и людей науки. Имею высшее образование и должен был бы работать по специальности ни о чем не думая и опять же магистры, специалисты и рабочие не надо моей стране. А если и надо то за копейки… Средняя зарплата реально составляет 200$. Реальная средняя зарплата, а не то, что лепят по ящику», – говорится в посте.

Поэтому парень решил уехать из Украины. Роман пишет, что за границей много таких же молодых ребят, которые имеют детей и тоже снимают квартиры.

"Хотя мы все разные, наши истории сводятся к одному – детей не накормишь патриотизмом, женщине не купишь ничего за любовь к своей стране, а родителям не поможешь байками про светлое завтра», – пишет Роман.

При этом его очень возмутило известие о том, что заробитчаны теперь должны платить налог.

«У меня вопрос – вы там не оху*ли? Вместо того чтобы сделать рабочие места и достойную зарплату, вы заставляете людей выезжать на заводы в ж*пу и чувствовать себя там рабами, а в конце просто сбиваете с них бабки? 20%! Не дам никому ни копейки. Пусть хоть депортируют и лишат гражданства», – возмущается украинец.

Парень пишет, что даже, если ты имеешь деньги и ты честный человек, который хочет честно работать и давать рабочие места другим, в Украине, надо "отчитать каждому спиногризу" и в конце концов ты останешься с ни с чем.

Ранее мы писали, что Польша стала все чаще отказывать украинцам в пересечении границы.

Так, в 2019 году Польша отказала 58,5 тысячам украинцев при пересечении границы, это на 25% больше, чем годом ранее. Тогда отказов было 46,7 тысяч, то есть почти на 12 тысяч меньше.

Большинство отказов была выдано на наземной границе.

Отмечается, что главными причинами отказов были неподтвержденная цель поездки (34,9 тысяч) и нехватка средств (12,8 тысяч).

Исполнительный директор "Европы без барьеров" Ирина Сушко пояснила, что после внедрения безвизового режима продолжается "перенос" отказов из консульств на границу.

Как писала Politeka, количество украинских заробитчан в Польше сокращается.

Politeka ранее сообщала, работа в Польше обернулась настоящим адом для украинцев: начали отбирать паспорта.

Напомним, безработица в Украине бьет рекорды: кому тяжелее всего найти работу.