Депутат российской Госдумы и бывший «прокурор» незаконно аннексированного Крыма Наталья Поклонская высказалась о "бандеровцах"

Как передает Politeka.net, свои слова негодования она высказала в своем Telegram-канале.

По ее словам, ООН пора приравнять последователей лидера украинских националистов Степана Бандеры к пособникам нацизма, объявить их в розыск.

Также она готова "помочь Украине вытравить этих блох".

"Призываю ООН приравнять тех, кто называет себя бандеровцами, к пособникам Гитлера и объявить их в розыск, а также задерживать и сажать в тюрьму в любой стране мира, которая признаёт нацизм опасной заразой. Мы поможем Украине вытравить этих блох.", - высказалась Поклонская.

Она также отметила, что именно "бандеровцы" являются главными врагами действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее французский певец Поль Манондиз заявил, что патриотизм должен быть без экстремизма и строится на любви к стране.

"Я придерживаюсь нового стиля патриотизма. Это не любить Бандеру и все эти штуки. Патриотизм — это любить свою страну, и делать ее только лучше. Я за патриотизм без экстремизма", — считает он.

Также мы сообщали, что одессит Алексей Ляшенко-Белецкий призвал всех жителей Одессы разговаривать на украинском языке.

«В Одессе, когда меня, одессита в минимум четвертом поколении, пытаются унизить украинской, я очень доходчиво объясняю, что тамбовский диалект не является признаком одессита», - сообщил он.

Сделав небольшой экскурс в историю, мужчина убежден, что русский язык Одессе навязали приезжие из России, а сами жители позволили им уничтожить культурное и языковое наследство из-за недостаточного самоуважения.

Напомним, любителя России настигла расплата на Одесчине: "занимался вербовкой и не только"

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