Оргкомитет Международного PR-Фестиваля определил дату и место проведения главного отраслевого события года. 5 марта в Premier Palace (Киев) вновь соберутся украинские PR-профи, чтобы обсудить насущные темы и поговорить о будущем

Восемнадцатилетие Фестиваля — отличный повод честно посчитать цену любви и лояльности аудиторий и выяснить, сколько же на самом деле стоит призрачная «бесплатность» публичных коммуникаций в эру вездесущих цифровых медиа, моды на Telegram-каналы, лидеров мнений и пользовательского контента.

Как пишет в своем приветственном слове Елена Деревянко (председатель Оргкомитета, вице-президент Украинской PR-Лиги, партнер Агентства PR-Service, д-р экон. наук): «Для того чтобы яркие проекты, создающие и укрепляющие целевую репутацию компаний, воплощались в жизнь, нужны ресурсы. Не просто интеллектуальные, человеческие, организационные,  временные, а вполне земные (за всем перечисленным стоЯщие и стОящие многого) – финансовые, исчисляемые во всеобщем  (денежном) эквиваленте.  Следуя этой логике, девиз Фестиваля-2020 мы сформулировали так: «А без денег можно?» Голубая мечта любого заказчика – беззатратный репутационный менеджмент. Как во вдохновившей нас издевательской поговорке, популярной среди предпринимателей: «С деньгами каждый дурак сможет, а ты без денег попробуй». Именно эту мечту-иллюзию мы будем препарировать 5 марта со вкусом и предметно. Не потому, что не верим в бесплатность паблисити, силу лидеров мнений, вирусный контент и PR-проекты с zero-бюджетом. Все это есть, но как стихийный калейдоскоп или разовая феерия, а не как комплексный бизнес-подход. Эффективное управление репутацией – это система сложная, многокомпонентная и нуждающаяся в ресурсной базе. И в конечном итоге даже самый бережливый (lean) репутационный менеджмент всегда можно оценить в денежных знаках».
Таким образом, спикеры и гости Фестиваля-2020 проведут краш-тесты иллюзии «бесплатной» прямой коммуникации бизнеса, брендов и лидеров с аудиториями и стейхколдерами в новой цифровой коммуникационной среде, перенасыщенной контентом и «фоновым шумом».
Исходя из девиза XVIII Международного PR-Фестиваля, опорными темами его программы в этом году определены:
⚐ Инвестиции в репутацию: сколько и куда направить
⚐ Как эффективно финансировать корпоративные PR-активности
⚐ Как поделить деньги между маркетингом и пиаром во благо компании
⚐ Как доказать финансовому директору, что деньги будут потрачены не зря
⚐ Новости из мира PR-метрик и KPI: измерение эффективности в условиях турбулентности
⚐ Будущее украинского информпространства: новое законодательное регулирование и инициативы
⚐ Репутация под ударом и прагматичный антикризис
⚐ Инновации во имя эффективности: как извлечь пользу из Telegram-бума, приручить USG-контент и получить объективную картину инфополя
⚐ Новые поколения — новое лицо целевых аудиторий, феномен digital native стейкхолдеров
⚐ Устойчивое развитие и экологический хайп
Гостей Фестиваля-2020 ждет открытое общение PR-профи из разных отраслей и с разным опытом, знакомство с самыми яркими спикерами-практиками и лучшими практик-кейсами, возможность заглянуть в неизведанные уголки PR-отрасли и ее ближайшее будущее.
А кульминацией мероприятия станет уже традиционная церемония награждения наиболее престижными профессиональными премиями в сфере репутационного менеджмента VI Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией «Репутационные АКТИВисты».
Организационный взнос в этом году составляет 3500 грн., для early birds – скидка 20% при регистрации до 5.02.2020 г.
Регистрация онлайн –
http://pr-festival.com.ua/ru/conditions

Партнёры XIII Международного PR-фестиваля: Global Spirits, АТБ, Henkel, MOLLY GREEN flor&design, Yves Rocher, Forward Bank, PepsiCo Ukraine, IQOS, Philip Morris Ukraine, группа компаний PrintStoreGroup, European Business Association, American Chamber of Commerce, ТМ "SHNUROK".

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Медиапартнёры XIII Международного PR-фестиваля: УНН, M!ND.ua, 112 канал, холдинг Znaj Media, delo.ua, MMR

СПРАВКА
Международный PR-Фестиваль — некоммерческое профессиональное мероприятие, на протяжении многих лет финансируемое по принципу краудфандинга участниками индустрии публичных коммуникаций для обмена опытом и лучшими практиками.  Плата за участие в полном объеме направляется на покрытие организационных расходов.
Международный PR-Фестиваль проводится под эгидой Украинской PR-Лиги с 2002 года и является самым «долгоиграющим» проектом отечественной коммуникационной индустрии. Неизменный организационный партнер — Агентство PR-Service.
Ежегодно Фестиваль собирает 250–300 представителей индустрии PR, IR, GR и SCR. Здесь обсуждаются идеи и тренды, которые вскоре станут повседневной практикой коммуникаций. В прошлые годы своих представителей на Фестиваль делегировали флагманские компании «Киевстар», СКМ, Corum Group, Danone, Shell, Socar, «Концерн Галнафтогаз», «Запорожсталь», Bayer, British American Tobacco, Imperial Tobacco в Украине, «Укртелеком», UkrSibbank BNP Paribas Group, UniCreditBank, ПУМБ, «Витмарк» (соки Jaffa и др.), МХП, PepsiCo, Фонд Виктора Пинчука, Intel Ukraine, СК «Провидна», «Фокстрот», «Укргаздобыча», Bayadera Group, L’Oréal Ukraine, Maybelline New York, Nielsen, StarLight Media, «WOG-ритейл» и многие другие глобальные и национальные бизнес-лидеры, а также их руководители.