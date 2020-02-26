В марте произойдет индексация пенсий - некоторых ждет повышение за счет этого, но повезет не всем

Впервые подобный перерасчет произошел в прошлом году, когда 10,3 млн пенсионеров посчастливилось получить надбавку.

Напомним, перерасчет проходит по формуле, где 50-процентный коэффициент роста потребительских цен за предыдущий год прилагается к 50-процентному коэффициенту роста средней зарплаты в прошлом году по сравнению с позапрошлым годом. Подставив необходимые данные в формулу, следует, что примерный рост пенсий в марте будет почти 12%.

Мартовскую индексацию могут ожидать пенсионеры, которые получают выплаты: по возрасту — 8,6 млн человек (75,4%); по инвалидности — 1,4 млн человек (12,8%); в связи с потерей кормильца — 0,63 млн человек (5,7%); по выслуге лет (медработники и учителя, которые имеют не менее 30 лет стажа работы по профессии) — 0,619 млн человек (5,4%), а также пенсионеры-военнолужащие и чернобыльцы-ликвидаторы.

Индексация не коснется таких категорий пенсионеров, как госслужащие; ученые; помощники народных депутатов; лица, которые получают максимальные пенсии; лица, которые получают специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи, прокуроры); лица, которые получают социальные пенсии, то есть не имеют необходимого трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (по состоянию на 1 января 2020 года —1638 грн).

Ранее мы сообщали, украинцев предупредили, что может им помешать получить заслуженную пенсию. В частности, долги по уплате страховых взносов являются основанием для потери страхового стажа, из-за чего потенциальный пенсионер рискует остаться без выплат. В Пенсионном фонде украинцам рекомендуют исправно платить взносы и следить, чтобы не возникало задолженности со стороны руководства на работе.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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