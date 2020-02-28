Координатор Национальной программы «Большая стройка» Юрий Голик рассказал, какие объекты инфраструктуры уже ремонтируются в рамках этого проекта в городе Мариуполь

Также Голик опубликовал видео, где показано, как ведется ремонт в мариупольском детском садике «Юный моряк» и местной школе №26.

«Детский садик с редким названием «Юный моряк» в Мариуполе. Капитальный ремонт. Приятно смотреть, как город меняется шаг за шагом», - написал он.

Детский садик с редким названием "Юный моряк" в Мариуполе. Капитальный ремонт. Приятно смотреть, как город меняется шаг за шагом. #Большая_Стройка #Не_Ной_А_Строй Gepostet von Юрий Голик am Mittwoch, 26. Februar 2020

Говоря о ремонте мариупольской школы, Голик отметил, что массово школы в Украине строились в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века, то есть 30 лет назад.

«С тех пор их массового обновления не было. Просто задумайтесь, что дети учатся в серых и унылых зданиях, построенных три десятка лет назад. Поэтому, каждый раз радуюсь, когда вижу как еще одна школа капитально ремонтируется или реконструируется, превращаясь в комфортное и современное образовательное пространство», - подчеркнул он.

Если правильно помню, то массово школы строились в нашей стране в конце 80-х начале 90-х годов прошлого века. Т.е. 30 лет назад. С тех пор их массового обновления не было. Просто задумайтесь, что дети учатся в серых и унылых зданиях, построенных три десятка лет назад. Поэтому, каждый раз радуюсь, когда вижу как еще одна школа капитально ремонтируется или реконструируется, превращаясь в комфортное и современное образовательное пространство. Мариуполь. Школа №26. #Большая_Стройка #Не_Ной_А_Строй Gepostet von Юрий Голик am Mittwoch, 26. Februar 2020

Национальная программа «Большая Стройка», инициированная Президентом Владимиром Зеленским, предполагает строительство в 2020 году 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов по всей стране.

Как ранее сообщил Юрий Голик, до официального старта проекта «Большая Стройка», инициированного президентом Владимиром Зеленским, остались считанные дни (стартует 1 марта 2020 года), однако на многих объектах, там, где позволяют погодные условия, работы уже идут.