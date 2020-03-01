В Украине некоторых владельцев авто на еврономерах ждет приятный сюрприз

Речь идет об участних АТО. Им предлагаются особые условия растаможки автомобилей. Такой законопроект уже зарегистрировали в парламенте.

В частности, АТОшникам, которые являются владельцами евроблях, будет дана возможность выплатить акциз и НДС в течении 36 месяцев равными частями, при этом не будут насчитываться проценты за рассрочку.

В документе отмечается, что стоимость сертификации, услуги брокеров и пошлины также включат в расходы на растаможку автотранспорта.

Новые условия коснуться легковых авто, автобусов, а также грузовиков общая масса которых не должна превышать 3,5 тонн, мотоциклов и прицепах к ним в количестве не более одного для каждого типа ТС.

Обратим внимание, что каждый АТОшник сможет воспользоваться рассрочкой единожды до 1 января 2025 года.

При этом отмечается, что автомобили, которые были выпущенные до 1 января 2006 года и те, которые выпущены в России, не подпадают под условия законопроекта.

Ранее мы писали, заброшенные евробляхи часто можно встретить возле границы с Украиной, но есть такого рода кладбища и у нас.

Одно из них обнаружили в Ужгороде.

Десятки нерастаможенных авто собраны на площадке возле рынка Краснодонцев. Однако в данном случае речь идет не о брошенных машинах, а о конфискованных авто.

Именно сюда свозят автомобили, отобранные судом за контрабанду или нарушение таможенных правил.

По закону их должны три раза выставить на аукцион, а если покупатель не нашелся – можно отдать машину благотворительной организации или утилизировать.

Но большинство авто на еврономерах никому не нужны. Часть из них потихоньку разбирают на запчасти.

Напомним, украинцы выбрасывают евробляхи прямо на дороге.

Как сообщала Politeka, пьяный коп на «евробляхе» задавил 25-летнюю красавицу.

Также Politeka писала, что Евробляхи продают за копейки: «В сети наблюдается настоящий бум».