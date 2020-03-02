Украинские семьи могут получать "депозит" при рождении ребенка

Об этом говорится в материале портала 24.

Соответствующий законопроект был внесен в Раду.

Нардепы предлагают при рождении ребенка открывать родителям депозит, куда из бюджета будет единоразово переводиться 50 тысяч гривен.

Эти средства можно будет снять только после достижения ребенком совершеннолетия. Основанием для назначения пособия на будущее, станет свидетельство о рождении и обращение родителей или представителей ребенка в орган соцзащиты.

Авторы законопроекта уверены, что многие украинцы не решаются на рождение детей, поскольку осознают, что не имеют необходимого финансового обеспечения.

Финансовая помощь от государства будет зачисляться на депозитный счет банковского учреждения на основании договора, который заключат между соответствующим органом соцзащиты и финансовым учреждением.

Ребенок получит в свое распоряжение банковский вклад, который будет состоять из государственной помощи и всех начисленных на нее процентов, по достижению 18 лет.

При условии, если Рада утвердит законопроект, ежегодно Украина будет терять из-за этой программы по 16 млрд гривен.

Если государство на депозит новорожденному положит 50 тысяч гривен при 10% через 18 лет у ребенка уже будет 277 тысяч гривен. Авторы законопроекта также утверждают, что сумма может еще вырасти при условии, если будет укрепляться национальная валюта.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине могут повысить социальную помощь в связи с рождением ребенка. Согласно решению ВР, на первенца намерены выделять 100 000 гривен, второго — 200 000, а на третье и последующие пополнения в семье — до 400 000 гривен.

Эксперты отмечают, что выплаты не приведут к демографическому буму, а скорее станут дополнительным стимулирующим фактором для рождения детей в неблагополучных семьях.

Как уверяют эксперты-демографы, даже увеличение выплат не приведет к всплеску рождаемости. Средства могут только стать поддержкой родителей в сложный период, когда одно лицо работает, а другое находится дома с ребенком.

Напомним, требования к декрету кардинально изменятся в Украине: смогут оформлять не только мамы.

Как писала Politeka, отпуск по уходу за ребенком: молодым мамочкам облегчат жизнь, новые правила.

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