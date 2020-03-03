Украинское правительство решило не проводить в марте 2020 индексацию пенсий - закон обязывает Кабмин сделать перерасчет, но в документе не указаны сроки

Напомним, индексация, или осовременивание, пенсий, которую ожидали миллионы украинцев в этом месяце и которую отменили, должна была привести к росту выплат на 8-12%.

Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга 2 марта прокомментировал ситуацию: "По закону мы в течение года должны принять решение. Нет четких сроков. Мы принимаем решение в течение года. Это решение в состоянии разработки".

Конкретных сроков премьер не назвал, поэтому вопрос завис.

Стоит отметить, чем дольше тянет Кабмин, тем меньше месяцев украинцы будут получать повышенные выплаты. Ежемесячно, пока правительство тянет с индексацией, пенсионеры теряют 200-400 гривен.

Напомним, перерасчет пенсий должен проходить по формуле, где 50-процентный коэффициент роста потребительских цен за предыдущий год прилагается к 50-процентному коэффициенту роста средней зарплаты в прошлом году по сравнению с позапрошлым.

Осовременивание выплат необходимо, так как зарплаты растут быстрее, чем увеличиваются пенсии. Таким образом, те, кто вышел на заслуженный отдых ранее, становятся все "беднее", а те кто недавно - с таким же стажем и прочими нюансами - получают значительно больше.

Добавим, впервые подобный перерасчет произошел в прошлом году, когда 10,3 млн пенсионеров посчастливилось получить надбавку.

Ранее мы сообщали, если все же индексация пенсий произойдет, то на повышение могут рассчитывать украинцы, получающие выплаты по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, по выслуге лет (медработники и учителя, которые имеют не менее 30 лет стажа работы по профессии), а также пенсионеры-военнолужащие и чернобыльцы-ликвидаторы.

Госслужащим, а также тем, кто получает специальные пенсии (пожизненное содержание) и тем, кто не имеет необходимого трудового стажа для начисления минимальной выплаты - перерасчет не положен.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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