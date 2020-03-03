Такого в стране еще не было

В Верховной Раде зарегистрировали очередной законопроект, касающийся дорожного движения

Народные депутаты хотят на законных основаниях превратить владельцев персонального легкого электротранспорта (скутеров, cигвеев, гиробордов, гироскутеров) в полноценных участников дорожного движения.

Согласно документу, следует, что люди, управляющие перечисленными видами транспорта, должны, как и велосипедисты, двигаться по специальным дорожкам, а если таковых нет, по краю проезжей части или обочине.

Также, в случае принятия закона, владельцы должны регулярно проверять исправность легкого электротранспорта, оборудовать его светоотражателями (если предусмотрено разработчиком) и звуковым сигналом. В темное время суток водители должны иметь включенную фару или фонарь. Кроме того, запрещается езда в состоянии алкогольного опьянения или с мобильным телефоном в руке.

По мнению депутатов, в современном мире с каждым днем увеличивается количество любителей новинок электротехники, но они часто пренебрегают элементарными дорожными правилами, создавая опасные ситуации на дорогах, поэтому проблему нужно взять под контроль.

Ранее мы сообщали, в марте 2020 в Украине проводятся общественные слушания по поводу возможного возвращения обязательного техосмотра автомобилей (свои предложения желающие могут вносить до 26 марта). Соответствующий законопроект опубликован на сайте Министерства инфраструктуры.

В ведомстве объяснили, что документ предлагает механизм возвращения и проведения обязательного технического контроля транспортных средств, правила использования тахографов, а также обучение для водителей коммерческого транспорта.

Следить за техосмотром будет Бюро по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств. В документе значится, что владельцы легковых машин с массой до 3,5 тонн будут проходить первую проверку через 4 года после выпуска авто, а затем каждые два года.

Напомним, украинцев массово лишат машин, водителей ожидает тяжелый удар: известна причина.

Также Politeka писала, что украинским водителям усложнили жизнь: «избежать штрафа не получится».