Весна — самое прекрасное время в году, пора любви, тепла и позитива. Начинается это чудесное время с Международного женского дня — 8 марта. В этот праздник принято поздравлять всех женщин красивыми цветами, волшебными стихами и прозой, удивительными подарками.

Каждый мужчина перед 8 марта «ломает голову» вопросом: «как правильно поздравить женщин с их праздником». Сложности прибавляет тот факт, что поздравлять нужно и маму с бабушкой, и жену/девушку с сестрой, и коллег по работе/учителей/преподавателей, одним словом — всех. Далеко не всегда получается сделать это в устной форме, и в этом случае на помощь приходит СМС.

Отправить сообщение можно и посредством мессенджера, но не у всех есть возможность принять такое поздравление. Поэтому, как правило, люди используют универсальный проверенный метод — SMS. Таким образом можно поделиться и прикольным стишком, и волшебной прозой, и даже пошлой шуткой.

Источник: snopedia.ru

Поздравительные стихи для СМС

Первым делом поздравить нужно самых близких. Если даже есть возможность сказать приятные слова лично, утречком можно отправить прикольную СМС, чтобы поднять настроение, придать дню дух праздника.

Красивый СМС-стих на 8 марта для любимой мамы.

С 8 марта мама, ты самая родная!

Растила ты меня, ночей недосыпая.

Тепло и счастье ты всегда дарила,

В душе при этом лишь любовь царила.

Пусть весенние деньки разноцветные,

Твои желания воплощают заветные.

Желаю тебе быть счастливой всегда!

Не грустить, не болеть никогда!

Чтобы удачно поздравить маму с 8 марта, нужно обязательно вручить ей подарок. Если не получается сделать это лично, можно заказать цветы или другую вещь с доставкой на дом. Дополнительно можно попросить курьера купить открытку.

Цените своих бабушек, пока они балуют вас своим присутствием. Поздравляйте их искренне, не жалейте время для них. Не стесняйтесь признаваться в любви, крепко обнимая и целуя в щечку. Если это сделать трудно, можно попробовать шутить.

Душевный стих в СМС для бабушки.

Бабушка, любимая, родная!

Ты мое солнышко, ромашка, василёк.

Что пожелать тебе не знаю,

В этот восхитительный денёк.

Желаю, чтоб мечты твои сбывались,

И места грусти не было в душе.

Чтоб счастья лепестки скорее раскрывались,

Вдыхая жизнь, шагая не спеша!

Если получилось поздравить маму с бабушкой, то уже ничего не страшно. Так думает большинство мужчин, пока дело не доходит до жен. Красивые и милые, ранимые и обидчивые, ждут от сильных мира сего чего-то волшебного, восхитительного и необычного, того, что сможет затмить все женские проблемы, грусти и печали. Поэтому СМС — это лишь красивое дополнение к основному поздравлению.

Источник: drasler.ru

Поздравление жены через СМС.

Солнце мое, родная!

Ты у меня одна такая!

Ты радость, счастье и весна,

Ты с неба видно мне дана!

Бываешь вредной, но чаще очень милой,

Ты обладаешь чудодейной силой.

Пусть в этот день — 8 марта,

Начнем мы жизнь с нового старта.

Чтоб были в ней одни улыбки,

Чтобы счастливыми были даже рыбки.

Чтоб птицы пели веселее,

Чтоб стали мы еще роднее!

Чтобы оригинально поздравить любимую девушку стоит «пораскинуть мозгами», активировав все ресурсы. Можно приготовить для нее романтический ужин при свечах на крыше многоэтажки, при этом, утром отправив простую душевную СМС со стишком.

Стих для девушки.

Весенний день, луч солнца слепит,

Малыш в песке куличик лепит.

Тепло пришло, запели птички,

В «Фейсбуке» обновляются странички.

Спешу поздравить я тебя — любимая!

Ты как всегда — неотразимая.

Пусть в этот 8 марта для тебя,

Закрутится быстрее все земля!

Цветочек с леса зайчик принесет,

К ногам принцессы мир весь упадет!

Еще одним важнейшим человеком в мире является любимая сестренка. Только она сможет понять большинство неудачных шуток и поздравлений, оценить нелепый поступок и принять даже простую СМС как проявление искренней любви.

Источник: wallpapercave.com

Красивый стих сестренке.

Тебя с весной прекрасной поздравляю,

И в 8 марта искренне желаю.

Чтоб планы все твои сбывались,

Мечты о глупости не разбивались.

И от парней чтоб не было отбоя,

Чтоб старость ты встречала у прибоя.

Бесценная ты наша, люблю и уважаю!

Всегда такой как есть ценю и принимаю!

Пусть в жизни все идет как хочешь,

Как в мыслях тихо пробормочешь.

Подобрав стихи маме, бабушке, жене и сестре, можно думать, что отправить тете, коллегам, начальнице, учителю или просто знакомой девушке. Стоит отметить, что нужно не забыть скинуть СМС и теще. Поздравления отправляют и свекрови.

Универсальное поздравление.

Весна пришла, 8 марта,

Перевернулась жизни карта.

Ветер теплый, солнце светит,

Птичкам радуются дети.

Вас поздравить я спешу,

Лишь любовь в душе ношу.

Счастья Вам, тепла, успеха,

И здоровья как в морпеха!

В сердце пусть цветет весна,

Радуется вся страна!

Источник: medium.com

Важно в 8 марта найти индивидуальный подход к каждому. Например, если смешные и пошлые стишки подойдут сестре, подруге, то учительнице, крестной, бабушке стоит выбирать более официальные варианты. Маленькой девочке можно найти сказку (лучше короткие и прикольные). Если нет желания поздравлять стихом, есть красивая проза.

Проза для СМС-поздравления с 8 марта

Далеко не в каждой семье принято поздравлять друг друга с помощью стихов. В этом случае можно использовать открытки, и короткие сообщения в прозе.

«Поздравляю с 8 марта мам! Ты самая красивая, умная, необыкновенная и крутая женщина в мире! Пусть твои мечты всегда сбываются! Желаю, чтобы вместе с весенней природой расцветала и ты, счастье и радость переполняли душу!»

«Любимой женщине на 8 марта никакие пожелания не нужны, ведь она знает, что она самая любимая, важная и бесценная во всей вселенной! С праздником тебя родная!»

Не всегда обязательно каждой подруге отправлять СМС индивидуально, можно найти универсальный вариант и разослать веером. Здесь приветствуются и прикольные шутки, и короткие анекдоты, и даже пошлые намеки (главное, чтобы у подруги не было ревнивого мужа или парня).

«Весна пришла, а вместе с ней и 8 марта, поздравляю! Желаю тебе радоваться этой замечательной поре даже больше котиков, поддаваясь свежим после зимней спячки чувствам и эмоциям!»

Источник: old.baq.kz

«Поздравляю с 8 марта! Пусть весенние эмоции соседских котиков не мешают спать, а служат примером!»

Если поздравить коротко не получается, но очень хочется, можно скинуть просто прикольное видео, подписав его веселой прозой. Этот вариант подойдет и учителям, и друзьям, и близким.

«Солнце греет, птички поют, 8 марта пришло, прими мои искренние поздравления! Желаю, чтобы в душе всегда была весна! Пусть любовь пропитанными позитивом лучами освещает дорогу даже в самой кромешной темноте, даруя надежду и улыбку».

Также на 8 марта принято устраивать застолья и кричать красивые тосты.

«Международный женский день — это праздник не только для красивый половины человечества, но и для мужчин! Нет приятнее чувства, как видеть улыбающихся любимых дам! Счастья вам родные! Даруйте нам свое тепло и ласку, и мы обязательно сделаем вашу жизнь сказкой!»

Не забывайте поздравлять родных и близких, подруг и даже мимо проходящих девушек с 8 марта. Простые, но теплые слова даруют им не просто приятные эмоции, но и позитивный настрой на всю весну. Не жалейте денег на креативные подарки, делайте жизнь любимых ярче и веселей.

Напомним, 8 марта 2020: оригинальные подарки для мамы, бабушки и тещи, что нельзя дарить близким.

Как сообщала Politeka, поздравления с 8 марта: красивые стихи для самых близких женщин.

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