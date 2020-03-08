МВД планирует увеличить количество камер фиксаций нарушений ПДД на территории Украины

Как передает УП, об этом в своем блоге сообщил министр Арсен Аваков.

Как известно, уже в апреле 2020 года должна заработать полноценная система автоматического контроля нарушений на дорогах вместе со штрафами.

Уже в ближайшее время профильное министерство объявит о старте переходного периода, который продлится 45 дней.

То есть, теперь камеры фото- и видеофиксации полтора месяца на украинских дорогах будут работать в режиме информирования и предупреждения.

После пробного периода украинцев начнут штрафовать за нарушения по-новому.

В ведомстве также уверены, что фото- видеофиксация является "единственным путем" для сокращения трагических ДТП, жертвами которых в неделю становятся до 50 человек в Украине.

Ранее мы рассказывали о том, что в Раде уготовили украинцам новые драконовские штрафы за неправильную парковку. Нардепы планируют резко ужесточить законодательство за парковку в неположенных местах.

Такой вывод можно сделать из проекта закона №2628, который уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады и передан на рассмотрение в профильный комитет.

Так, законопроект предусматривает увеличение штрафа за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн. Гораздо более суровые санкции предусмотрены для тех, кто паркуется на местах для водителей с инвалидностью - им придется вложить 34 тыс грн. Аналогичный штраф предусмотрен для тех “хитрецов”, кто без оснований использует знак "водитель с инвалидностью".

Напомним, украинцев массово лишат машин, водителей ожидает тяжелый удар: известна причина.

Также Politeka писала, что украинским водителям усложнили жизнь: «избежать штрафа не получится».