Журналист Андрей Пальчевский поздравил женщин Украины с 8 марта





Как передает Politeka.net, обращение он опубликовал на своей страничке в Facebook. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

"Тот, кто назвал 8 марта международным днем ошибался. Это - народный женский день, во всяком случае для нашего народа. Что бы нам еще делать в стане, если бы не наши женщины? Всем вам крепкого здоровья, любви, меньше вирусов в школе и дома. Обещаем выносить мусор, не прогуливать школу и не ходить налево", - закончил он.





народный женский ! Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 8. März 2020



Ранее телеведущий Андрей Пальчевский, как всегда, расставил все точки над "i" и объяснил украинцам, в чем главная проблема Владимира Зеленского, кто в этом виноват, и что ожидать в будущем

Так, эксперт заявил, что Зеленский сделал фатальную ошибку еще во время формирования свой команды.

Окружение Зеленского, по мнению телеведущего, убрало из власти тех людей, которые могли бы внести хоть какое-то критическое замечание, то есть профессиональных политиков.

Пальчевский добавил, что самой главной слабостью президента является его доверчивость, которой активно пользуется его нынешнее окружение в политической среде.

Напомним, Пальчевский ткнул власть Зеленского носом в главную проблему Украины.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскритиковал президента: «Доверия к Зеленскому нет и больше не будет никогда».

Также Politeka писала, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».