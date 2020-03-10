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Коронавирус озверел, популярные курорты массово закрываются: чего ожидать украинцам

Вспышка коронавируса Covid-19 спровоцировала закрытие всех горнолыжных курортов в Италии.

Еще хуже ситуация сложилась в Египте. Там на круизном лайнере Luxor Nile, который следовал по реке Нил из Асуана в Луксор, обнаружили коронавируса. Заразились 45 человек. Среди них 19 иностранцев. Всего на борту был 171 человек.

А вот на борту круизного лайнера возле берегов Калифорнии коронавирус обнаружили у 49 пассажиров. На борту есть граждане Украины.

В связи с эпидемией коронавируса Covid-19, в Украине чиновников обязали принять срочные меры.

Так, на границе пограничники будут осуществлять осмотр всех лиц, которые прибывают из-за границы, а также с территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Зеленский может вернуть Донбасс, но есть серьезная опасность: в СНБО раскрыли единственный способ

У президента Украины Владимира Зеленского есть лишь один шанс для достижения мира на Донбассе.

Для этого Владимиру Зеленскому необходимо сохранить национальный суверенитет и вернуть оккупированные территории.

Такое мнение озвучил представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в интервью для журналистов Главкома, добавив, что Владимиру Зеленскому для начала необходимо вывести из Донбасса российские войска, тогда можно говорить о возвращении территорий.

По мнению Кривоноса, самое главное сейчас – хватит ли нам терпения на фоне регулярных провокаций со стороны террористов.

Генерал отметил, что для восстановления мира мало простых действий, еще необходимо разработать комплекс мер, как внутри Украины, так и на международном уровне.

Зеленская вышла в свет в люксовом плаще, украинцы в недоумении: "10 минималок"

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой, Еленой, возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко.

Первая леди для мероприятия выбрала модный плащ песочного цвета, из-под которого виднелась белая рубашка, а также темные брюки и туфли итальянского бренда Prada.

Стоит обратить внимание, что туфли на официальном сайте стоят 508 фунтов стерлингов (16 тысяч 690 гривен). Пара в двух цветах: бежевого и черного. Туфли сделаны из лакированной кожи.

Также первая леди отдала предпочтение тренчу из новой коллекции Prada стоимостью 2250 долларов (56 тысяч 324 гривен). Плащ имеет длинные рукава с регулируемыми ремешками на манжетах, кожаный ремень на подкладке с регулируемой пряжкой и угловые карманы на пуговицах.

Стоит отметить, что минимальная зарплата в Украине составляет 4723 тысяч гривен. Таким образом, один плащ обошелся Елене Зеленской в 10 минималок.

Напомним, в России надругались над Елена Зеленская, украинцы возмущены.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская в черном удивила наповал зал ООН, яркие фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Елена Зеленская фурор своим декольте в ООН: даже муж не удержался.