Восьмимесячный Савелий Макаев, несмотря на столь юный возраст, столкнулся с испытанием, которое не всем взрослым под силу

У мальчика месяц назад диагностировали рак печени, передает Politeka со ссылкой на страницу в Фейсбуке для сбора помощи ребенку.

Рождение долгожданного сына стало для Валерия и Юлии Макаевых настоящим счастьем. Они души не чаяли в мальчике.

Однако радость была недолгой. Во время планового осмотра семимесячному мальчику врачи поставили страшный диагноз – гепатобластома (рак печени). Опухоль на тот момент уже достигала 10 сантиметров в диаметре.

Борьба за жизнь крохи началась 11 февраля, и сейчас на счету – буквально каждый день.

Столичные врачи оказались бессильны помочь малышу, однако на беду молодых родителей откликнулась детская онкологическая клиника в Нюрнберге (Германия). 19 февраля специалисты медучреждения начали необходимые исследования, составили протокол лечения (SIOPEL 3), в который входит химиотерапия и операция по удалению опухоли.

Озвученная за лечение сумма оказалась огромной – 150 тысяч евро. Именно столько стоит спасенная жизнь маленького Савелия.

Родители внесли на депозит клиники все, что имели, для скорейшего начала лечения. Время тут играет огромную роль, поскольку опухоль растет так же быстро, как и сам малыш.

Савелий держится молодцом и уже преодолел две химиотерапии, однако впереди еще четыре блока и операция. Чтобы все прошло вовремя и успешно, необходимо еще 100 тысяч евро.

Молодой семье не обойтись без неравнодушных людей. Они искренне верят в то, что человеческая доброта и любая финансовая помощь помогут вырвать любимого сына из лап опасной болезни.

Даже несколько гривен приблизят эту семью к исполнению их самой заветной мечты и спасут жизнь малыша.

Для пожертвований в гривне в Украине Карта Приват банка:

5363542306816217 (Валерий Макаев, папа)

Для пожертвований в евро в Европе:

Счет в Deutsche Bank

IBAN: DE19472700240517906400

BIC: DEUTDEDB472

Account: 5179064 00

Beneficiary: Valerii Makaiev

Reference !!!: 'DONATION "

Через Pay Pal можно пожертвовать в любой валюте, перейдя по ссылке https://www.paypal.me/makaiev

Контактное лицо для получения информации – Александр, близкий друг семьи, телефон +380 66 057 2550.

Валерій і Юлія Макаєви - молоді батьки гарного київського хлопчика - Савелія. Але..на черговому плановому огляді в 7... Gepostet von H E L P Савелий, 8 месяцев, Гепатобластома am Donnerstag, 12. März 2020

Напомним, маленькая жительница Харьковщины с редкой патологией нуждается в помощи.

Как сообщала Politeka, врачи борются за жизнь: на Одесчине автокран тяжело травмировал ребенка.

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