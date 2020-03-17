В среду, 18-го марта на улицах будет приятно - солнечно и тепло, но есть у погоды и свои нюансы на будущее

В ближайшее время почти по всей территории страны ожидается весенний плюс и будет сиять солнышко, что, как известно, убивает вирусную инфекцию, из-за которой Украина на карантине. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook синоптика Наталии Диденко:

«Во всех областях Украины будет светить солнце, будет сухо, ясно и сравнительно тепло», - пишет специалист.

Температура воздуха в течение дня ожидается от +8 до +12 градусов, а на Западе будет еще теплее - +10+15 градусов.

В Киеве солнечно, обещают до +10 градусов. И уже в четверг, 19 марта столбики термометров подскочат до +15 градусов. Нынешняя неделя обещает быть солнечной и теплой, но лишь до субботы:

“В выходные существенно похолодает и даже возможен мокрый снег», - отмечает Диденко.

Напомним, в Киеве в первой половине дня будет пасмурно, но к вечеру тучи разойдутся. Осадков в этот день ожидать не стоит.

Влажность воздуха в Киеве составит от 48 до 97%. Днем столбики термометров будут показывать от +0 до +9 градусов.

Восход солнца в этот день в Киеве будет наблюдаться в 06:01, а закат можно увидеть в 18:10.



Напомним, что стало известно, чего ожидать от погоды в Днепре в среду

18 марта в среду в Днепре похолодает. Несмотря на это погода будет ясная и без дождей.

По прогнозу синоптиков, влажность воздуха будет достигать 82 процентов, а температура будет колебаться в пределах от двух градусов ниже нуля до 9 градусов тепла.

Восход солнца будет в 5: 43 утра, а закат днепряне смогут наблюдать в 17:54.

По народным верованиям, 18 марта – день памяти мученика Конона Исаврийского, когда начинаются огородные работы. В народе говорили: "На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде".

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Так, в связи с технической неисправностью вагонов и недостаточным количеством исправных электропоездов с 18 марта временно отменили движение электрички. Отменяется движение в направлениях Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница) и Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница). Кроме того, планируется переход на "челночное" движение электропоездов на участке от Троещины ст. Почайна и от ст. Почайна к Троещине. Курсирования будут происходить в любой час-пик.

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