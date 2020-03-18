18 марта в Киевской области из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации, и скоро в таком же положении рискует оказаться вся Украина. Узнайте, чем ЧС отличается от карантина и как все это повлияет на жизнь украинцев.

Что такое чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация

ЧП – особый режим, который прописан в Конституции Украины. Его вводит президент в случае стихийных бедствий, природных и техногенных катастроф, эпизотий, аварий и эпидемий. Согласно основному закону, такой режим нужен для обеспечения безопасности людей и максимально быстрой нормализации обстановки.

Согласно Конституции, чрезвычайное положение по всей стране могут ввести не более, чем на 30 суток, в отдельно взятой местности – 60 суток. Но в случае необходимости депутаты могут сразу же продлить срок. Режим ЧП можно приостановить. Все это время Верховная Рада обязана продолжать работу и продлевает текущую сессию. Не закрываются суды, прокуратура.

Чрезвычайная ситуация вводится только для отдельной местности и не предусматривает ограничений гражданских прав. Она вводится, если катастрофа или эпидемия мешают привычному образу жизни населения, представляет опасность для здоровья. По сути, карантин – это одна из мер предосторожности, которая вводится при режиме ЧС.

Пока в Украине не ввели чрезвычайное положение. Но если ситуация ухудшится - президент может пойти на такие меры. Зато ЧС уже объявлена в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.

Какие ограничения действуют во время ЧС

Во время чрезвычайной ситуации СМИ обычно запрещают публикацию материалов, которые могут дестабилизировать обстановку. Кроме того, ограничивают движение транспорта и пешеходов, закрывают отдельные заведения: кафе, рестораны, торговые центры. Чтобы не подвергать жизни людей опасности, отменяют массовые мероприятия. При этом власти обязаны информировать обо всех изменениях.

Что запрещено во время ЧП

Режим предусматривает ряд ограничительных мер, более жестких, чем во время карантина. Они должны снизить риск опасности для населения.

Что происходит во время чрезвычайного положения:

ограничивают въезд и выезд в определенном районе;

подключают полицию и вводят армию, чтобы следить за безопасностью;

усиливают охрану жизненно-важных объектов;

закрывают аэропорты и дороги;

запрещают работать политическим партиям и общественным организациям;

устанавливают особый режим труда, учебы, движения транспорта;

вводится комендантский час;

запрещают любые массовые мероприятия, включая митинги и концерты;

вводят карточки на продукты питания и предметы первой необходимости;

эвакуируют людей из опасных районов;

по указу президента проводят мобилизацию;

передают чрезвычайные полномочия чиновникам на местах.

могут ограничить продажу алкоголя, токсичных химических веществ;

вводят особые правила пользования связью;

высылают нарушителей правопорядка;

Правоохранители могут:

изымать автомобили, жилье, личные вещи и прочее;

проверять документы;

проникать и использовать жилые и нежилые помещения;

пользоваться имуществом организаций всех форм собственности;

ограничивать движение на отдельном участке;

потребовать, чтобы лицо на время покинуло небезопасное место.

Нарушение чрезвычайного положения наказывается штрафом в размере 14 169 гривен или арестом на 15 суток. Злостные нарушители получают взыскание в размере 33 тысяч гривен, их также могут отправить под арест на 30 суток. Должностные лица могут штрафовать на 47 230 гривен или арестовывать на 30 суток.

Чрезвычайная ситуация в Киеве и Киевской области

Ранее в регионе зафиксировали случай заражения Covid-19. Больной мужчина и его близкие отправились в самоизоляцию. А в среду в Киевской областной администрации состоялось заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Из-за распространения коронавируса чиновники объявили режим чрезвычайной ситуации. Как сообщила пресс-служба ведомства, эксперты проанализировали эпидемическую ситуацию и нашли ее природной угрозой, достаточной, для введения особых мер.

Во время чрезвычайной ситуации должны оказать поддержку медперсоналу и больницам по всей Киевской области. А также оперативно информировать население обо всех изменениях, связанных с эпидемией Covid-19.

В Департаменте здравоохранения КОДА запустили “горячую линию”, по которой врачи будут консультировать украинцев по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Звонить нужно по телефону: 0456-31-00-46.

Как сообщалось, 17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).

Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.



ЧС в других регионах

С 17 марта Кабинет министров Украины ввел режим ЧС в двух областях: Черновицкой и Житомирской. В Черновцах зарегистрировали первые в стране случаи заражения коронавирусом. А в Радомышле на Житомирщине – первый летальный исход.

13 марта умерла пенсионерка, которая болела COVID-19. Она почувствовала себя нехорошо еще 3 марта, но долго не обращалась к медикам. В городе подозревают инфекцую у еще шести человек, которые общались с погибшей. Ситуация с коронавирусом в Радомышле находится под контролем, а предполагаемых больных изолировали.

Напомним, Киев закрывают на карантин: «будут работать только…».

А еще Politeka писала, что Гвоздик пожаловался на коронавирус, возвращение на ринг откладывается: "уже неактуально".

Также Politeka сообщала, в Харькове введут новые ограничения из-за коронавируса.