В украинской столице планируют возобновить работу метрополитена
Городские власти сообщили о создании плана спецмероприятий, сообщает
«...Вместе с коллегами разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями», – сказал секретарь Киеврады и добавил что, разрабатывается программа для "Киевпастранса". Цель – обеспечить возможность передвигаться и добираться до работы и с нее работникам стратегически важных предприятий, в том числе медикам.
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Напомним, ранее власти приняли решение закрыть Киевский метрополитен из-за эпидемии коронавируса
Об этом в своем обращении к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства призвал правительство временно приостановить работу метро, а также железной дороги, авиа, автобусных перевозок между городами. Зеленский предлагает ввести запрет с 18 марта.
Известно, что заседание Кабмина состоялось в понедельник, 16 марта.
Отметим, что городские перевозки предлагают оставить, но ограничить количество пассажиров, которых может перевозить маршрутное такси - до 10 человек в маршрутках и до 20 человек в троллейбусах, автобусах и трамваях.
Ранее "Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного общественного транспорта, которые дублируют ветки метро – для тех, кому надо передвигаться по городу несмотря на закрытие метрополитена в связи с карантином.
Ниже приведены направления метро, которые дублируют другие виды общественного транспорта.
Станция метро "Красный хутор" - станция метро "Сырец"
Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91
Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18
Маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500
Станция метро "Академгородок" - станция метро "Лесная"
Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50
Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18
Маршрутное такси № 228
Станция метро "Героев Днепра" - станция метро "Теремки"
Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119
Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45
Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19
Маршрутное такси: № 155, 166, 500
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