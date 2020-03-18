В украинской столице планируют возобновить работу метрополитена

Городские власти сообщили о создании плана спецмероприятий, сообщает ЦТС со ссылкой на заявление секретаря Киеврады Владимира Прокопива. Даже если работа столичного метрополитена возобновиться, без нюансов, разумеется не обойдется – будут введены некоторые ограничения ввиду действующего в стране карантина:

«...Вместе с коллегами разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями», – сказал секретарь Киеврады и добавил что, разрабатывается программа для "Киевпастранса". Цель – обеспечить возможность передвигаться и добираться до работы и с нее работникам стратегически важных предприятий, в том числе медикам.

Напомним, ранее власти приняли решение закрыть Киевский метрополитен из-за эпидемии коронавируса

Об этом в своем обращении к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства призвал правительство временно приостановить работу метро, а также железной дороги, авиа, автобусных перевозок между городами. Зеленский предлагает ввести запрет с 18 марта.

Известно, что заседание Кабмина состоялось в понедельник, 16 марта.

Отметим, что городские перевозки предлагают оставить, но ограничить количество пассажиров, которых может перевозить маршрутное такси - до 10 человек в маршрутках и до 20 человек в троллейбусах, автобусах и трамваях.

Ранее "Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного общественного транспорта, которые дублируют ветки метро – для тех, кому надо передвигаться по городу несмотря на закрытие метрополитена в связи с карантином.

Ниже приведены направления метро, которые дублируют другие виды общественного транспорта.

Станция метро "Красный хутор" - станция метро "Сырец"

Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91

Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к

Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18

Маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500

Станция метро "Академгородок" - станция метро "Лесная"

Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118

Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50

Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18

Маршрутное такси № 228

Станция метро "Героев Днепра" - станция метро "Теремки"

Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119

Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45

Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19

Маршрутное такси: № 155, 166, 500

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