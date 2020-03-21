Столичные власти отчитались о покупке 39 новых карет скорой помощи, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких и дефибрилляторами, однако умолчали об одном моменте

О каком именно, на своем YouTube-канале рассказал экс-нардеп Николай Томенко, передает Politeka.

Он отметил, что скорые, на которых так пиарились мэр Виталий Кличко и Ко, были приобретены за деньги налогоплательщиков.

«Я, было, подумал, что наша власть начала возвращать деньги, законно или незаконно заработанные, с оффшоров или из-за границы и покупать скорые помощи. А нет, оказалось, что это – за наши бюджетные деньги. Вот у меня вопрос: зачем всем колхозом киевской власти фотографироваться, делать селфи и благодарить друг друга за то, что вы за наши деньги купили скорые помощи нам? Ну, если хотите, напишите на скорых, что «благодарим киевских налогоплательщиков», – иронизирует Томенко.

По его словам, если бы Кличко или его заместители, задекларировавшие едва ли не миллионы налички, за свои деньги купили скорые или аппараты ИВЛ, то брифинг был бы оправдан.

Как показывают украинские реалии, пандемия коронавируса – время, которое для пиара и заработка будут использовать все, кому не лень, рассказывая, как много делают для людей. На самом деле, картина все равно печальная, подчеркивает автор видео.

«Я сравнил ситуацию с Киевом и Беларусью, которая не есть европейской страной в полном смысле слова, мы ведь критикуем ее за авторитаризм. Однако в Беларуси 120 пунктов, где можно бесплатно провести тесты на коронавирус. Там смобилизированны и готовы к приему 2000 аппаратов ИВЛ. У нас на всю Украину – более 60 таких аппаратов. Ну а где можно бесплатно пройти тест, такого места я в принципе не знаю», – подчеркнул экс-нардеп.

Томенко порекомендовал столичному руководству прежде, чем пиариться на пресс-конференциях или принимать решения, например, о закрытии метро или других вещах, сначала все продумать и расписать. Например, как доставлять на работу медиков и как их защитить на рабочем месте, как должны добираться на работу полицейские, спасатели, как обеспечить работу базовых структур, которые отвечают за жизнедеятельность Киева.

«Поэтому мой совет киевским чиновникам: работать днем и ночью, а пресс-конференции будете проводить, когда мы победим коронавирус», – резюмировал он.

Напомним, киевлянам показали, как перевозят хлеб в разгар карантина.

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