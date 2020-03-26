Как Стадион "Старт" выглядел в 1986 году и что сегодня ждет легендарное место спортивной гордости и сожаления?

Немного истории…



Стадион “Старт” на улице Шолуденко в Киеве известен тем, что именно на нем 9 августа 1942 года состоялся печально известный «Матч смерти». Фатальными для киевских футболистов стали поединки против команды Flakelf (сборная немецких зенитчиков), пишет Znaj.ua. Первая встреча состоялась 6 августа 1942 года и завершилась убедительной победой украинцев – 5:1, отмечает в своем блоге председатель Киевской городской партийной организации Политической Партии "Общественное движение Николая Томенко "Рідна країна".

1986 год:

Спустя три дня немцы собрали на матч-реванш усиленную команду. В перерыве до игроков Старта в раздевалку вошел немецкий военачальник (полковник) и под угрозой лагерей и расстрела потребовал от советских футболистов, чтобы те сдали матч. Второй тайм прошел в равной и жесткой борьбе и немцам таки удалось сравнять счет. Но затем Старт вырвал победу 5:3, которая стоила им жизни. Сразу после игры все 11 футболистов были увезены в Бабий Яр и расстреляны.

До чего довела «забота» столичной власти историческую достопримечательность?

В 2010 г. спорткомплекс была отдана (продана) в частные руки с перспективой дальнейшей застройки. На месте стадиона имел с’явиться спортивно-оздоровительный комплекс и многофункциональный жилищно-офисный комплекс с помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингом.

Команда "Рідна країна" неоднократно становилась на защиту «Старта», в результате чего в марте (4.03.2015) этого года Киевсовет принял решение об отмене передачи частной структуре земельного участка стадиона.

Однако восстанавливать стадион так никто и не собирается.

Хронология обещаний мэра

несмотря на то, что столицей руководит «спортивный мэр», к объектам спортивной инфраструктуры он оказался равнодушным.

15 июня 2017 года во время выездной совещания Кличко поручил завершить все юридические вопросы, которые касаются возврата стадиона «Старт» в собственность города, разработать проект его реконструкции и осуществить все работы, чтобы открыть обновленный стадион уже до конца весны 2018-го года.

В сентябре 2018 года Кличко вновь решил пообіцяти: «В следующем году наша задача – открыть уже обновленный стадион «Старт». Это моя миссия как мэра-спортсмена».

А так выглядит стадион сегодня, очевидно, что реконструкция за 5 лет обещаний и пиара столичного градоначальника так и не началась.

Место, как называют его застройщики, «золотой». Может именно поэтому Кличко не спешит его восстанавливать?

Команда «Рідна країна» неоднократно проводила акции на стадионе и обращалась к различным структурам, чтобы защитить от «власти застройщиков» историческую достопримечательность. Мы и в дальнейшем будем следить, чтобы «под шумок», как это любит власть, стадион «Старт» не подарили очередным друзьям Кличко или новой власти.