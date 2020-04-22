Украинские школьники продолжат учиться дистанционно

И.о. министра образования Любомира Мандзий провела онлайн-брифинг, на котором раскрыла детали обучения школьников, пишет Рoliteka.net.

Как и говорилось ранее, дети будут учиться до 1 июля. При этом дистанционное обучение продлится до конца мая.

Оценка за семестр будет выставляться по результатам оценивания до 12 марта, а также за период дистанционного обучения после введения карантина.

Дата, которая касается Внешнего независимого оценивания, пока неизвестна, хотя Мандзий заверила, что тестирование будет точно в 2020 году.

Сейчас все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

На данный момент уже известно, что карантин продлен до 11 мая, но эта дата формальная. Она останется только в случае, если ситуация не ухудшится.

Поэтому время вступительной кампании и проведения ВНО, вероятно, будет коррелироваться в зависимости от общей обстановки.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ВНО в этом году состоится несмотря ни на что, однако сроки его проведения зависят от того, когда отменят карантин.

Отмечается, что в Министерстве образования подготовили два сценария проведения внешнего независимого оценивания. Так, если ограничения отменят в начале июня, то ВНО можно будет провести уже в июне, основную сессию - с 25 июня.

Ранее предполагалось, что летние каникулы для школьников могут в этом году отменить. Виной всему - вынужденный карантин.

Более того отпуска для работающих украинцев также могут оказаться недоступны. Отмечается, что из-за сложившейся ситуации на такие меры могут пойти не только в Украине.

Украинское правительство призвало граждан присоединиться к практике европейцев, и не планировать на лето никаких поездок.

Напомним, харьковчан разозлили поборы в школе во время карантина.

Как сообщала Politeka, Харьков на карантине показали с высоты птичьего полета, пугающие кадры.

Также Politeka писала, что харьковчанам рассказали, при каком условии снова запустят метро.