Украинский ведущий Юрий Кот, который сбежал в Россию, призвал Украину к дружбе с РФ

Скандальное заявление Кот озвучил в пропагандистской программе на телеканале Россия 1.

Так, он озвучил ультиматум, призвав Украину к примирению с врагом, чтобы избежать жестких последствий.

"Если бы вы действительно хотели и думали о будущем нашей страны, Украины, вы бы знали и поддерживали, что с Россией надо дружить. Потому что дружить с Россией — это дружить с головой. И со своим будущим, будущим своего народа. И не обвинять ее, потому что рано или поздно ситуация изменится, и русские вновь поднимут голову в Украине", — заявил Кот.

К слову, скандальный пропагандист Владимир Соловьев разразился новыми угрозами в ответ на антироссийские санкции со стороны Украины

Пропагандист пригрозил, что Россия захватит Киев. По его словам, таким образом россияне попытаются "спасти" украинцев.

"Как сказал Захарченко в моей передаче, «возьмем Киев». И тогда произойдет дефашизация Украины жестким донбасским путем. Если это единственный способ спасти Украину – будет этот путь".

Напомним, в Кремле сделали циничное заявление о возвращении Крыма. разозлив украинцев: "Еще и денег дадите".

Как сообщала Politeka, Акунин заявил, что Крым вернется в Украину лишь в одном случае: "Населению запудрили мозги".

Также Politeka писала, что обезумевший Соловьев пригрозил новым вторжением в Крым.