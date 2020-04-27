Российский певец Валерий Кипелов одобрил оккупацию Крыма Россией

По его словам, решить вопрос Крыма нужно было еще после развала СССР.

"Я считаю, что надо было заострить внимание на этом вопросе еще в 1991 году, но тогда всем было не до этого. Мне очень понравилось выступление Путина, который сказал, что Крым для всех и, единственное, что он никогда не будет бандеровским. Здесь я его поддерживаю на все 100%. С точки зрения геополитики, операция по присоединению Крыма к России была проведена просто потрясающе", - заявил Кипелов.

По его словам, Украина сама виновата в потери полуострова.



"Наверняка во многом на это повлияла сама позиция Украины. Если бы они решали вопросы по-другому, не военным путем, если бы не пришли к власти все эти неофашистские и националистические организации, ничего этого не было бы. Крым был бы в составе Украины, и никто никаких вопросов бы не задавал", - заключил он.

К слову, российская журналистка Ксения Собчак поделилась свом мнением относительно того, чей Крым

Так, Собчак заявила, что оккупировав Крымский полуостров, Россия нарушила существующие международные договоренности и Крым должен быть возвращен Украине.

По ее словам, надо провести референдум.

«Россия нарушила международные договоренности и, конечно, эта территория должна быть возвращена. Должен быть проведен какой-то референдум. Понятно, это вопрос сложный, там огромное количество русскоязычного населения», — считает Собчак.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Примогенов преподал напыщенным россиян урок истории: "И после этого Крым исконно русский?".

Также Politeka писала, что Лещенко поставил дикий ультиматум Украине: "Россия сразу Крым отдаст, если...".