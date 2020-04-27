Российский певец Валерий Кипелов одобрил оккупацию Крыма Россией
По его словам, решить вопрос Крыма нужно было еще после развала СССР.
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"Я считаю, что надо было заострить внимание на этом вопросе еще в 1991 году, но тогда всем было не до этого. Мне очень понравилось выступление Путина, который сказал, что Крым для всех и, единственное, что он никогда не будет бандеровским. Здесь я его поддерживаю на все 100%. С точки зрения геополитики, операция по присоединению Крыма к России была проведена просто потрясающе", - заявил Кипелов.
По его словам, Украина сама виновата в потери полуострова.
"Наверняка во многом на это повлияла сама позиция Украины. Если бы они решали вопросы по-другому, не военным путем, если бы не пришли к власти все эти неофашистские и националистические организации, ничего этого не было бы. Крым был бы в составе Украины, и никто никаких вопросов бы не задавал", - заключил он.
К слову, российская журналистка Ксения Собчак поделилась свом мнением относительно того, чей Крым
Так, Собчак заявила, что оккупировав Крымский полуостров, Россия нарушила существующие международные договоренности и Крым должен быть возвращен Украине.
По ее словам, надо провести референдум.
«Россия нарушила международные договоренности и, конечно, эта территория должна быть возвращена. Должен быть проведен какой-то референдум. Понятно, это вопрос сложный, там огромное количество русскоязычного населения», — считает Собчак.
Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».
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