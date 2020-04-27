Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул свою "версию" возникновения украинцев

Идею, схожую с маразмом, он озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале Россия 1.

По его мнению, украинцы – это русские, которых во время СССР заставили выучить украинский язык. Более того, по его словам, "они боятся в этом признаться".

"Насильственно шла украинизация русского населения! Никаких украинцев нет! Это русские, которых заставили изучить чужой язык! Не надо нам здесь избегать нашей ответственности. Если бы мы насильно русских не делали украинцами… Они мстят нам сегодня, они — русские, но режим таков, что они боятся сказать, что они русские!”, - истерично заявил он.

На этом Жириновский не остановился, и заявил, что никакой Украины не существовало вовсе.

"Никаких украинцев не было никогда! Это были западные области Российской империи! Это все подготовлено австрийским генштабом, в Вэне подготовлено! Грушевский в Вэне писал этот учебник искусственный украинского языка!", - заявил он.

Ранее Жириновский, из-за наложенных на РФ санкции, пригрозил другим странам действиями и заявил, что все международные решения, включая ввод миротворцев на Донбасс, будет решать исключительно Москва. Он размечтался о всесильной России, которая все будет решать.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

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