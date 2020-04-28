Сбежавший в РФ, бывший народный депутат Игорь Марков пригрозил Украине российскими танками



Очередные угрозы он озвучил в эфире пропагандистской программы на телеканале "Россия 1".

Таким образом, он решил "защитить православье в Украине".

"Ребята, что такое Киево-Печерская лавра? Это — колыбель русского православия, его основа. Для любого православного человека, который живет в России, вообще для любого православного, любой заход, переступление порога любым самозванцем, еретиком, захват этой церкви — это все равно, что у нас вырвать сердце!", - разошелся Марков.

Также он пригрозил украинцам уничтожением.

"Зачем тогда нам все эти "Калибры", "Арматы"?! Чтобы отдать сейчас бандеровцам?! Если захватите, бомбить надо, уничтожать вас надо!", - истерично выкрикнул бывший украинский нардеп.

Ранее еще один беглый депутат времен Януковича поразил заявлением.

Владимир Олейник считает, что если "ЛДНР" – это юридически украинская территория, то освобождение Украины боевиками будет вполне законным.

"У этих актеров нужно отбирать власть. Делать это нужно любыми путями, вплоть до принуждения. Когда созреет ситуация в Украине и люди выйдут на улицу, они с удовольствием встретят тех, кто освободит их от этой преступной власти", - заявил он.

Напомним, в Кремле сделали циничное заявление о возвращении Крыма, разозлив украинцев: "Еще и денег дадите".

Как сообщала Politeka, Акунин заявил, что Крым вернется в Украину лишь в одном случае: "Населению запудрили мозги".

Также Politeka писала, что обезумевший Соловьев пригрозил новым вторжением в Крым.







