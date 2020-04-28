Российский рок-музыкант Гарик Сукачев высказался относительно войны на Донбассе
Сукачев считает, что РФ виновата лишь в том, что защищает свои интересы и никакой ответственности за свои действия она нести не должна.
"Россия, огромная страна, несет за это ответственность? Я считаю, что власть РФ не несет. Потому что революция началась в Украине и шла довольно долго. И это не первая революция. На Оранжевой я тоже был, видел эти флаги и т.д. Все не однозначно", - прокомментировал музыкант.
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В конце-концов Сукачев пришел к выводу, что Россия имеет отношение к вооруженному конфликту на территории Украины:
"Имеет конечно. Как любая страна, которая обязана защищать своих и свои геополитические интересы. Я не думаю, что в этом плане Россия отличается от какого-либо сильного государства".
К слову, российский певец Лев Лещенко, который подписал письмо в поддержку действий Путина по аннексии Крыма, сделал скандальное заявление об Украине
Лев Лещенко оправдывал свою подпись кремлевской байкой об ущемлении русского языка в Украине, которой пользуются многие пропагандисты Российской Федерации.
"Меня беспокоит наличие праворадикальной экстремистской группы, которая диктует условия - это раз. Это есть. Меня беспокоит невозможность людей говорить на русском языке. И не надо мне говорить, что этого нет. Потому что я знаю прекрасно, потому что я и на западе был", - заявлял Лещенко.
Певец отметил, что он следит за новостями, а главное - доверяет российским СМИ.
"Нигде, ни в одной газете, ни в одном журнале я не читал, что говорят о правых радикалах, которые на сегодняшний день имеют некие преференции в украинском правительстве. Речь не идет об Украине, об украинском народе. Уберите правых радикалов, дайте статус русского языка и возродите все парламентские партии. Выполните три условия - больше ничего. И Россия, может, Крым и отдаст вам", - считает певец.
Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».
Как сообщала Politeka, Примогенов преподал напыщенным россиян урок истории: "И после этого Крым исконно русский?".
Также Politeka писала, что Монатик заговорил о "мостах" между Украиной и РФ.