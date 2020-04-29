Российский певец и композитор Александр Градский высказался об украинской музыке
"Украинская музыка — это русская музыка по сути. Песни изумительные, язык фантастической красоты, но тематика примерно одна и та же. Почти везде «черные брови, карие очи» или пейзажная лирика…", - заявил он.
Кроме того, он считает украинцев "южными русичами".
"Был фильм «В августе 44-го», я музыку к нему писал. И там был один персонаж, который отмечает: ой, южнорусский диалект. Украинская музыкальная история — это южнорусский диалект, южные русичи. Никогда не надо забывать о том, что так получилось, что они сделали свой собственный проект, государственный. Вот они его так видят", - отметил он.
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В то же время Градский призывает "уважать" украинскую музыку.
"Я бы к этому относился с уважением. А вообще, музыка выше любой общественной жизни, любой социальной ситуации. Всего! Если ты музыкой занимаешься — разговариваешь с высшими силами", - считает певец.
Ранее мы сообщали, что Лев Лещенко оправдывал свою подпись под письмом в поддержку оккупации Крыма кремлевской байкой об ущемлении русского языка в Украине, которой пользуются многие пропагандисты Российской Федерации.
"Меня беспокоит наличие праворадикальной экстремистской группы, которая диктует условия - это раз. Это есть. Меня беспокоит невозможность людей говорить на русском языке. И не надо мне говорить, что этого нет. Потому что я знаю прекрасно, потому что я и на западе был", - заявлял Лещенко.
Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».
Как сообщала Politeka, Примогенов преподал напыщенным россиян урок истории: "И после этого Крым исконно русский?".
Также Politeka писала, что Монатик заговорил о "мостах" между Украиной и РФ.