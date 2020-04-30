Певица Камалия жестко высказалась об украинских слушателях

По ее словам, они еще "не доросли до европейского уровня".



"Европейские песни мне приходится адаптировать под нашего слушателя, переделывать аранжировку, делать ее проще. Украинцы еще не доросли до уровня европейского слушателя. Там любят музыку намного сложнее, даже если это попса. Здесь мне очень сложно работать, потому что я не "шлепки", - отметила она, намекая на песни Оли Поляковой.

Кроме того, певица уверена, что украинцы "не любят думать".

"Мое внутреннее содержание намного сложнее. Здесь народ любит песни, которые бы под водочку зашли, чтобы на свадьбе поплясать. Наш слушатель не любит думать. Он любит, чтобы ему разжевали, в рот положили, он мог это повторить и потанцевать", - заключила она.

Ранее российский певец и композитор Александр Градский высказался об украинской музыке.

По его словам, она по сути - русская.

"Песни изумительные, язык фантастической красоты, но тематика примерно одна и та же. Почти везде «черные брови, карие очи» или пейзажная лирика…", - заявил он.

Кроме того, он считает украинцев "южными русичами".

"Был фильм «В августе 44-го», я музыку к нему писал. И там был один персонаж, который отмечает: ой, южнорусский диалект. Украинская музыкальная история — это южнорусский диалект, южные русичи", - отметил певец.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Примогенов преподал напыщенным россиян урок истории: "И после этого Крым исконно русский?".

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