6 травня об 11:00 у м. Києві на вул. Грушевського планується Всеукраїнська акція представників бізнесу «Карантин вбиває».

До Урядового кварталу прибудуть колони автомобілів з багатьох міст України.

Метою акції є звернути увагу влади на ситуацію, у якій опинився МСБ через введення жорстких непродуманих карантинних заходів, а також на неконституційність низки запроваджених обмежень.

У акції візьмуть участь представники бізнесу з усіх регіонів України – бізнес-асоціації коаліції регіональних об’єднань «РАДА МІСТ «ЗАХИСТИ ФОП», до складу якої входить 40 бізнес асоціацій, а також члени Національної бізнес коаліції, зокрема Українська федерація індустрії безпеки, Всеукраїнська професійна асоціація підприємців, Асоціація приватних роботодавців, Асоціація франчайзингу України, Асоціація власників малого та середнього бізнесу, Комітет стандартів салонів краси, Українська Міжнародна бызнес-асоціація та інші всеукраїнські бізнес-об’єднання та профільні асоціації сектору безпеки, транспортної сфери, індустрії краси, громадського харчування, готельного бізнесу тощо.

До участі запрошуються підприємці та бізнес об’єднання, які поділяють мету акції.

Учасники акції стурбовані загрозою опинення більшості населення за межою бідності. Під час акції підприємці планують передати уряду свої пропозиції і закликати його негайно вжити заходів щодо стабілізації економічної ситуації в країні та зміни моделі тотального карантину на ризикоорієнтовний. Планується також проведення перформансу на тему утисків підприємців під час карантину.

Акція аполітична, присутність символіки політичних партій, а також їх реклама під час виступів не допускається.

Телефон для підприємців: 067 208-38-34

Телефон для ЗМІ: 067 930-06-69