Знаменитый советский и российский актер Александр Панкратов-Черный озвучил пропагандистскую байку о жителях Украины

Российский актер восхваляет агрессивную политику Владимира Путина против Украины, а также выказывает безграничную поддержку террористическими группами "ДНР" и "ЛНР", перед которыми неоднократно выступал.

В одном из интервью, которое он давал во время своей поездки на Донбасс, тот и вовсе поделился своим видением происходящего в Украине (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"То, что нам показывали по телевидению – это только кусочки происходящих событий. Но когда я увидел своими глазами всю трагичность ситуации на Донбассе, то это произвело на меня колоссальное впечатление", – заявил скандальный артист.

Ко всему прочему, он полностью повторил все пропагандистские штампы о "бандеровцах", "фашистах", "рабах" и "мальчиках в трусиках".

А также начал запугивать россиян мстительными украинцами, которые якобы никогда не оставят в покое Россию.

"Даже дети брали участие в боевых действиях. Женщина в Донецке стала командиром батальона... У меня в Киеве друзья-артисты ночью приходят, боятся, а вдруг увидят. Запуганные люди! У меня пилку в аэропорту для ногтей отобрали! "Вам разрешено, москалям, а нам – нет!". Оскорбительно, хамят! Бандеровцы и 20 лет пропаганды будут длиться долго, они не успокоятся! Они (украинцы) выходят с факелами, они не хотят работать, хотят иметь рабов, за счет которых могут жить", - рассказывал он, кремлевскую страшилку об Украине.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину.

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