Украинским боксерам Василию Ломаченко и Александру Усику предложили российское гражданство



Как сообщает sport-express, с таким заявлением выступил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

По его словам, их они могут быть недовольны попаданиям на сайт "Миротврец", так как отстаивали свою позицию.

Кроме того, он подчеркнул, что в случае необходимости, им готовы предоставить гражданство РФ.

"Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки уродов в Украине будут сеять негатив вокруг этих замечательных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Чтобы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и во всем мире", - заключил он.

Напомним, украинские боксеры снялись в российском документальном фильме церковников "Здравствуй, брат! Христос воскрес".

Боксерам вменяют "отрицание российской агрессии, участие в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляцию общественно значимой информацией".

Также стоит отметить, что такие заявление боксеров вызвали бурные обсуждения в сети, разделив украинцев на два лагеря: некоторые посчитали их слова более чем справедливыми, но были и те, которые сочли такие высказывание непозволительным.

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".

Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".















