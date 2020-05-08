Украинская экс-чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова встала на защиту боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко





Как передает Politeka.net, пост в поддержку попавших на сайт "Миротворец" спортсменов она опубликовала на своей страничке в Facebook.

"Да, они не идеальны, как и каждый из нас. Они могут ошибаться, как и каждый из нас, они могут быть далеки от реалий происходящих событий на Востоке", - отметила она, и добавила, что несмотря ни на что Усик и Ломаченко - патриоты Украины.

"Их любовь к Украине может быть иная, чем у создателей Миротворца, но я абсолютно точно знаю, что они любят Украину, что они ценят и с трепетом относятся к нашей национальной символике, что они гордятся, что родились на этой земле и воспитывались в украинских традициях", - отметила Шатерникова.

Она уверена, что градус ненависти в мире зашкаливает, а ненависть порождает ненависть.

"И чем больше люди будут сеять ненависть по разным причинам - религия, национальность, культурные различия, сексуальные предпочтения и тд, тем меньше шансов у человечества жить в радости и мире", - отметила бывшая спортсменка и призвала прекратить это.

"Люди, опомнитесь! Перестаньте делить людей на патриотов и не патриотов, на «за Зеленского» и на «за Порошенко», на черных и белых, лидеров и не лидеров. Посмотрите на мир глазами любви, а не глазами ненависти. Ищите путь к Свету!", - заключила она.

Напомним, что украинским боксерам уже предложили российское гражданство, в связи с попаданием на сайт "Миротворец."

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".

Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".