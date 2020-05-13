Слитые в сеть личные данные украинцев могут использовать для кредитов и шантажа

Об этом пишет издание КП.

Как известно, на днях несколько Telegram-каналов слили в открытый доступ персональные данные миллионов украинцев.

Пользователи сразу предположили, что к скандалу причастно приложение "Дія", но в Минцифре заверили, что программа не имеет собственной базы данных и не накапливает такую ​​информацию.

Эксперты предупреждают, что слитые в сеть документы злоумышленники могут использовать даже для квартирного рейдерства.

Самый первый вид мошенничества - оформление онлайн-кредитов. Юрист со стажем Руслан Болгов отметил, что аферисты – это обычно люди со связями, поэтому есть риск, что кредит попытаются оформить в обычном банке и позже перепродать коллекторской фирме, которая не знает об обмане.

"На вас могут подать в суд, и придется тратить немалую сумму на адвоката, чтобы доказать мошенническую схему", - заявил он.

Более того, злоумышленники могут оформить на краденные документы фиктивную фирму. И проблемы посыпятся на человека после того, как она засветится в уголовном деле. Также аферисты через эти документы могут обманывать других людей, проворачивая фиктивные онлайн-продажи.

Но самое опасное, если аферисты находятся в сговоре с "черными риелторами" и "черными нотариусами". Персональные данные могут быть использованы для квартирного рейдерства. Сперва составляются фальшивы судебные решения о якобы взыскании жилья в качестве долгов и такие же поддельные документы о торгах. Первым покупателем выступает подставное лицо, после чего недвижимость могут продать человеку, который даже не догадывается об афере.

Также эксперты предупреждают, что в результате сливов личных данных преступники могут получить доступ к интернет-банкингу и к паролям в соцсетях.

Напомним, украинцы массово лишились квартир после мошеннической схемы.

Как сообщала Politeka, мошенники нашли способ проникнуть в квартиры украинцев на карантине: как избежать обмана

Также Politeka писала, что украинцев «разводят» при покупке машин из-за границы.