Слитые в сеть личные данные украинцев могут использовать для кредитов и шантажа
Об этом пишет издание КП.
Как известно, на днях несколько Telegram-каналов слили в открытый доступ персональные данные миллионов украинцев.
Пользователи сразу предположили, что к скандалу причастно приложение "Дія", но в Минцифре заверили, что программа не имеет собственной базы данных и не накапливает такую информацию.
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Эксперты предупреждают, что слитые в сеть документы злоумышленники могут использовать даже для квартирного рейдерства.
Самый первый вид мошенничества - оформление онлайн-кредитов. Юрист со стажем Руслан Болгов отметил, что аферисты – это обычно люди со связями, поэтому есть риск, что кредит попытаются оформить в обычном банке и позже перепродать коллекторской фирме, которая не знает об обмане.
"На вас могут подать в суд, и придется тратить немалую сумму на адвоката, чтобы доказать мошенническую схему", - заявил он.
Более того, злоумышленники могут оформить на краденные документы фиктивную фирму. И проблемы посыпятся на человека после того, как она засветится в уголовном деле. Также аферисты через эти документы могут обманывать других людей, проворачивая фиктивные онлайн-продажи.
Но самое опасное, если аферисты находятся в сговоре с "черными риелторами" и "черными нотариусами". Персональные данные могут быть использованы для квартирного рейдерства. Сперва составляются фальшивы судебные решения о якобы взыскании жилья в качестве долгов и такие же поддельные документы о торгах. Первым покупателем выступает подставное лицо, после чего недвижимость могут продать человеку, который даже не догадывается об афере.
Также эксперты предупреждают, что в результате сливов личных данных преступники могут получить доступ к интернет-банкингу и к паролям в соцсетях.
Напомним, украинцы массово лишились квартир после мошеннической схемы.
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