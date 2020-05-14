Журналист и блогер Денис Казанский разнес в пух и прах ложь пропагандистов

За шесть лет после «референдума» в «Л/ДНР» оккупанты умудрились безбожно перекрутить историю.

В сюжете, посвященном этому «знаковому» событию, пропагандистский телеканал «Юнион» в «ДНР» сообщил, что, когда проходил референдум, об отделении Донбасса от Украины «и речи не было». Мол, жители хотели добиться автономии и самим выбирать.

«Но условия изменились Украина отправила танки и солдат против мирных жителей. Конфликт обрел черты вооруженного», – вещает закадровый голос.

Отрывок сюжета опубликовал в своем Twitter донецкий журналист и блогер Денис Казанский, и опроверг ложь пропагандистов.

В программе к 6-летию ДНР на канале "Юнион" говорят, что на референдуме 2014 речи не было про независимость от Украины. Только про автономию.



Про присоединение к РФ - вообще ни слова. Хотя именно этим людей тогда и завлекали на участки



Смотрю там оруэлловщина на полную катушку pic.twitter.com/wosxYhi3vI — Денис Казанський (@den_kazansky) May 12, 2020

«Утверждается также, что «Украина отправила танки и солдат против мирных жителей». «Мирные жители» - это россияне Гиркин, Безлер, Хмурый, Моторола и Бабай», – написал он в комментарии под видео.

Ранее мы писали, что в Донецке, который оккупанты решили переименовать в Сталино, собрались установить памятник диктатору, уничтожившему десятки миллионов людей

Увековечить Иосифа Сталина собираются не где попало, а прямо в центре Донецка, установив его скульптуру на месте нынешнего памятника Тарасу Шевченко возле здания бывшей облгосадминистрации, которое в «ДНР» теперь называют «Домом правительства».

По информации источников, близких к главарю боевиков Денису Пушилину, сепаратисты хотят установить Сталина «размером со статую Свободы».

Сейчас в «республике» собирают подписи об установке этого памятника.

Напомним, после Донецка оккупанты присвоили имя Сталина еще одному крупному городу.

Как сообщала Politeka, "Донбасс должен войти в Россию": Чичерина приказала боевикам отомстить Украине.

Также Politeka писала, что в РФ внезапно признали "ЛНР" частью Украины: что сообщают каналы пропагандистов.