Журналист и блогер Денис Казанский разнес в пух и прах ложь пропагандистов
За шесть лет после «референдума» в «Л/ДНР» оккупанты умудрились безбожно перекрутить историю.
В сюжете, посвященном этому «знаковому» событию, пропагандистский телеканал «Юнион» в «ДНР» сообщил, что, когда проходил референдум, об отделении Донбасса от Украины «и речи не было». Мол, жители хотели добиться автономии и самим выбирать.
«Но условия изменились Украина отправила танки и солдат против мирных жителей. Конфликт обрел черты вооруженного», – вещает закадровый голос.
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Отрывок сюжета опубликовал в своем Twitter донецкий журналист и блогер Денис Казанский, и опроверг ложь пропагандистов.
«Утверждается также, что «Украина отправила танки и солдат против мирных жителей». «Мирные жители» - это россияне Гиркин, Безлер, Хмурый, Моторола и Бабай», – написал он в комментарии под видео.
Ранее мы писали, что в Донецке, который оккупанты решили переименовать в Сталино, собрались установить памятник диктатору, уничтожившему десятки миллионов людей
Увековечить Иосифа Сталина собираются не где попало, а прямо в центре Донецка, установив его скульптуру на месте нынешнего памятника Тарасу Шевченко возле здания бывшей облгосадминистрации, которое в «ДНР» теперь называют «Домом правительства».
По информации источников, близких к главарю боевиков Денису Пушилину, сепаратисты хотят установить Сталина «размером со статую Свободы».
Сейчас в «республике» собирают подписи об установке этого памятника.
Напомним, после Донецка оккупанты присвоили имя Сталина еще одному крупному городу.
Как сообщала Politeka, "Донбасс должен войти в Россию": Чичерина приказала боевикам отомстить Украине.
Также Politeka писала, что в РФ внезапно признали "ЛНР" частью Украины: что сообщают каналы пропагандистов.