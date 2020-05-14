Украинский музыкант Андрей Хлывнюк сравнил Россию с «черной дырой»



Как передает Politeka.net, свое мнение о РФ фронтмент "Бумбокса" озвучил в интервью программе "Горящие головы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.)

По его словам, ехать туда он не собирается.



"Понимаете, случилась такая беда, что инопланетяне просто высосали эту часть земного шара и она (Россия - ред.) сейчас, как черная дыра. Я очень скучаю, мне очень жаль. Очень соскучился и по родным, и по друзьям, но пока только они ко мне приезжают. Я не представляю себе, как я пойду и дам свой паспорт человеку в погонах, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказы его коллегам стрелять по мне из установки "Град", - недоумевает певец.

Не обошел стороной Хлывнюк и своих российских поклонников.

«Это мои люди. Я не испытываю никакой злобы или ненависти. Мне просто досадно, что так происходит в этой стране (России – ред.) и не скрою, я жду, когда это, желательно эволюционным путем, изменится», — признался он.

Ранее еще один украинский музыкант, лидер группы "Танок на Майдані Конго" Александр Сидоренко высказался о России.



Он отметил, что еще после 2013 года закрыл для себя весь контент оттуда.

"Для меня их всех не существует. Они все полетели на Марс", - сказал Сидоренко.

Также музыкант отметил, что после начала войны к нему поступали предложения выступить в России, но отказался.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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