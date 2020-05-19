В Украине многие используют функцию раздачи мобильного интернета со смартфона, позволяющую подключать к нему ноутбук или планшет. Однако, Vodafone решил неожиданно для многих ограничить эту возможность

Так в редакцию Знай обратился возмущенный украинец Антон, который рассказал, как мобильный оператор Vodafone придумал сделать банальное и бесплатное - очень даже платным.

"Приобрел пакет для личных нужд за 185 гривен. Сумма немаленькая и я планировал раздавать интернет себе на планшет и смартфон. Но не тут то было! Оказалось, у Vodafone эта функция стала платной! Я даже не подозревал, что это можно сделать платным. То есть, мало того, что я приобрел пакет за приличную сумму, на нем есть включенное количество гигабайт - мне еще нужно доплатить за то, чтобы пользоваться этими мегабайтами! Это просто уму непостижимо!" - возмутился Антон.

Когда украинец и пользователь сети Vodafone попытался раздать интернет для своего планшета, то ему пришло сообщение от оператора:

"Раздача интернет с вашего смартфона недоступна. Хотите раздавать интернет? Подключайте услугу "Раздача интернета на месяц за 50 гривен/каждый месяц"

Пользователь сети не поверил своим глазам - выходит, оплатив пакет услуг, Vodafone ограничивает использование этих услуг - решил Антон.

"Это просто возмутительно, сшибать с людей деньги на таких банальных вещах, да еще и во время карантина. Люди думают как выживать, как сэкономить, в том числе и на мобильной связи. А тут оператор Vodafone накручивает прибыль на ровном месте в тяжелейшее для всех украинцев время. Может они решат вскоре брать деньги за соединение? Или введут список бесплатных сайтов, а трафик на другие сайты сделают платным? После такой наглости во время карантина мы уже ничему не удивимся", - резюмирует Антон.