Стало известно, для каких знаков зодиака июнь может стать фатальным месяцем

Об этом пишет РБК-Украина.

По прогнозу астрологов, июнь больше всех преподнесет "сюрпризов" трем знакам зодиака.

В первую очередь, июнь выдастся непростым овнам. Завистники оплетут представителей этого знака зодиака интригами, поставив их в шаткое положение.

Астрологи предупреждают, что в июне овны будут чувствовать себя подавленным и разбитым. Звезды рекомендуют им сразу обозначить свою позицию и не идти на поводу у провокаторов, иначе есть риск впасть в затяжную депрессию.

В июне не повезет и ракам: в работе ожидается хаос, в личной жизни неразбериха, настроение - на нуле. Астрологи уверены, что всему виной - отсутствие отдыха. Смена обстановки поможет ракам выйти из угнетенного состояния. Также стоит остерегаться людей, в общении с которыми раки могут себя скомпрометировать. Помимо этого, астрологи рекомендуют отказаться от поездок на автомобиле, чтобы не стать жертвой аварии.

Скорпионам в июне лучше воздержаться от рискованных предложений и бесперспективных проектов. Также не следует начинать новые дела, а лучше сосредоточиться на старых проектах. В июне повезет лишь тем скорпионам, кто сможет умереть свой пыл.

Также ранее мы называли три знака зодиака, которым неслыханно повезет в июне. По прогнозу астролога Павла Глобы, первый месяц лета принесет тельцам, львам и скорпионам "материальную компенсацию".

Звезды будут сопутствовать тем тельцам, которые умеют общаться и налаживать деловые контакты. Если все сделать правильно, то деньги польются рекой. При этом, как рассказывает Глоба, пока Тельцы уверенно шагают к продвижению по службе, за их спиной плетутся интриги. Им нужно проявить бдительность и осторожность по отношению к коллегам.

У дев в июне появится излишек денег, которые можно пустить на новый гардероб, ремонт или развлечения. Но во всем нужно быть сосредоточенным, чтобы избежать авантюр.

У скорпионов в июне появятся новые проекты, которые могут принести им прибыль. Главное условие - работа в команде. Астролог Павел Глоба утверждает, что нужно доверять коллегам и тогда эти люди обречены на успех.

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