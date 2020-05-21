В аннексированном Крыму школьников массово приняли в пионерские организации

Об этом на своей странице в Фейсбук написал украинский офицер Анатолий Штефан, передает Politeka.net.

Как известно, 19 мая в Советском Союзе отмечали день пионерии. После распада СССР его продолжают праздновать в России, а с недавнего времени и в оккупированном Крыму, где возобновили свою деятельность пионерские организации.

«Оккупированный Севастополь вчера. У всего адекватного мира на дворе 2020 год, только там еще остановились где-то в 80-х годах прошлого столетия», - написал Штефан.

На фото видно, что школьникам повязывают пионерские галстуки, таким образом, посвящая в пионеры, они отдают пионерский салют на фоне флага с Лениным, а также возлагают цветы к памятнику советского вождя. Стоит отметить, что посвящает детей в пионеры достаточно молодой представитель организации.

В комментариях к посту бурно отреагировали на новость о возрождении коммунистических традиций в Крыму. Украинцы отмечают, что скоро эти дети приедут учиться в Харьков и Киев, и, возможно, станут военными.

«Жуть», «Боже, Боже... Дети родились в независимой Украине, а возвращают их в тоталитаризм... Видимо, теперь на уроках будут учить о дедушке Ленине, о том как он любил детей», «Через парочку годков эти детки приедут в Харьков и Киев учить науку в университетах и военное образование получать», - пишут люди.

Напомним, что Крым настигла катастрофа, от глубоких водоемов почти ничего не осталось: кадры.

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