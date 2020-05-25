«Производитель ТМ Villa Krim первым в Украине использовал инновационную технологию дополненной реальности для своей новой коллекции вин!

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией нужно только иметь смартфон и приобрести одно из вин Appetite Collection. Новая функция носит развлекательно-познавательный характер и призвана облегчить потребителю выбор вина к его индивидуальному меню.

Для того, чтобы воспользоваться функцией дополненной реальности, нужно:

Отсканировать QR-код с этикетки вина. Это можно сделать с помощью Viber (нажмите на вложение «еще» и в правом верхнем углу увидите значок QR кода). Загрузить приложение «Виртуальный сомелье». Открыть приложение и навести камеру на на этикетку вина.

В появившемся на экране видео итальянец Луиджи, который является одним из ведущих специалистов Италии в вопросах виноделия и создания вкусов, со знанием дела посвятит вас в особенности сочетания вина и еды, рассказав о том, на что стоит обратить внимание и почему именно данная позиция Villa Krim лучше всего гармонирует с тем или иным блюдом.

Специалист Антони Луиджи рассказал о своем опыте сотрудничества с брендом: «Когда в Villa Krim мне предложили посотрудничать, идея мне понравилась, ведь с одной стороны вино и еда созданы для того, чтобы дополнять и усиливать ощущения от наслаждения друг другом, с другой стороны - даже не каждый профессиональный сомелье умеет грамотно выбирать удачные сочетания, что уж говорить о людях, которые не разбираются в сортах винограда и тонкостях букета. Им нужна помощь, и я рад ее оказать».

Помимо рассказа от специалиста, в функции дополненной реальности можно пройти интересный тест, который покажет, есть ли у вас талант к искусству сомелье. Лидер обязан быть первопроходцем, в Villa Krim этот принцип давно усвоили и удачно применяют, что в очередной раз подтверждает внедренная инновация. Наверное, вскоре эстафету подхватят и остальные бренды, но Villa Krim все равно запомнят, как первых!