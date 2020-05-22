Детективы НАБУ в пятницу, 22 мая, провели следственные мероприятия по месту жительства директора по инфраструктуре "Укрзализныци" Романа Веприцкого

Веприцкий подтвердил сегодняшние события и прокомментировал ситуацию. По словам железнодорожника, о подозрении ему не сообщали и свободу передвижения не ограничивали.

"Детективы НАБУ сегодня действительно приезжали ко мне домой. Вели себя корректно. Предъявили судебное решение о доступе к электронным носителям. Я передал им все носители добровольно. Обыска как такового не было. Свободу передвижения мою либо членов семьи не ограничивали. О подозрении не сообщали. Все мои действия на посту директора Юго-Западной дороги были законными. Я абсолютно открыт и готов оказывать следствию всю необходимую помощь для установления истины", - поделился деталями Веприцкий.

Напомним, в 2016 году Веприцкий принимал участие в конкурсе на занятие должности начальника “Южной железной дороги”, но не победил. Впрочем, уже через полтора года был назначен топ-менеджером “Юго-Западной железной дороги”. С 29 февраля по 11 декабря 2019 года руководил этим региональным филиалом "Укрзализныци". В феврале 2020 года его назначили директором по инфраструктуре АО "Укрзализныця".

Роман Веприцкий возглавляет общественные организации “Федерация шахмат города Харькова” и “Україна об'єднана”, а также сооснователь “Федерация стрельбы Харьковской области”. В 1998 году основал общественную организацию "Союз молодежи и студентов".

С 2004 года Роман Веприцкий является членом Союза адвокатов Украины. В 2005 году стал одним из сооснователей киевской городской коллегии адвокатов.