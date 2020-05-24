Многие украинцы, работающие неофициально или выезжающие на заработки за границу, обеспокоены вопросом получения пенсии в будущем
Те, кому не хватает необходимых лет для получения выплат после выхода на пенсию, могут заключить договор для покупки стажа. О важных деталях заключения такого договора рассказала начальница отдела обеспечения наполнения бюджета №1 Главного управления Пенсионного фонда в Ивано-Франковской области Ольга Смеречанская, передают Версии.
Как известно, в Украине с 2004 года уже нет трудового, а есть страховой стаж. Для назначения человеку пенсии нужно, чтобы были соблюдены несколько условий. Это достижение определенного возраста, установленного законодательством, и наличие стажа работы. При этом учитывается как трудовой (до 1 января 2004), так и страховой (после 1 января 2004) стажи.
Согласно Закону Украины 2464-YI от 08.07.2010, определен перечень лиц, кто имеет право на добровольную уплату страховых взносов.
Так, стаж может докупить тот, кто:
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- не состоит в трудовых отношениях
- не находится в Центре занятости на учете
- имеет возраст 16 лет и более.
Что касается заробитчан, то докупить стаж могут те лица, которые работают в странах, заключивших соответствующее соглашение с Украиной. То есть наша страна отправляет туда отчисления.
В том случае, если гражданин Украины работает за границей неофициально, то у него все равно остается возможность заключить договор - через консульство или приехать на родину и здесь заключить договор самостоятельно или сделать это через доверенное лицо.
Для "покупки" стажа украинцу необходимо обратиться в территориальные органы ДФС в области.
Ранее мы сообщали, Правительство хочет изменить правила начисления пенсий, внедрив три программы. Соответствующий законопроект пока находится на стадии обсуждения и еще не регистрировался в Верховной Раде.
Согласно документу, в Украине хотят сделать три профессиональные пенсионные программы: право на получение пенсионных выплат в 50 лет; получение пенсионных выплат при достижении 55 лет и возможность взять участие в накопительной системе на условиях, которые определены в коллективных договорах, которые дадут возможность получать выплаты после 55 лет.
Уточняется, что к первой категории будут относить людей, которые работают в особенно тяжелых условиях. Ко второй тех, кто работает с вредными и тяжелыми условиями труда.
Кроме того, предусматривается снижение размера единого социального взноса: 15% для первой программы; 7% для второй программы и не менее 3% для третьей программы.
Напомним, на пенсию будут отправлять по новым правилам, к чему готовиться украинцам
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