Важные нюансы, о которых следует знать

Многие украинцы, работающие неофициально или выезжающие на заработки за границу, обеспокоены вопросом получения пенсии в будущем

Те, кому не хватает необходимых лет для получения выплат после выхода на пенсию, могут заключить договор для покупки стажа. О важных деталях заключения такого договора рассказала начальница отдела обеспечения наполнения бюджета №1 Главного управления Пенсионного фонда в Ивано-Франковской области Ольга Смеречанская, передают Версии.

Как известно, в Украине с 2004 года уже нет трудового, а есть страховой стаж. Для назначения человеку пенсии нужно, чтобы были соблюдены несколько условий. Это достижение определенного возраста, установленного законодательством, и наличие стажа работы. При этом учитывается как трудовой (до 1 января 2004), так и страховой (после 1 января 2004) стажи.

Согласно Закону Украины 2464-YI от 08.07.2010, определен перечень лиц, кто имеет право на добровольную уплату страховых взносов.

Так, стаж может докупить тот, кто:

не состоит в трудовых отношениях

не находится в Центре занятости на учете

имеет возраст 16 лет и более.

Что касается заробитчан, то докупить стаж могут те лица, которые работают в странах, заключивших соответствующее соглашение с Украиной. То есть наша страна отправляет туда отчисления.

В том случае, если гражданин Украины работает за границей неофициально, то у него все равно остается возможность заключить договор - через консульство или приехать на родину и здесь заключить договор самостоятельно или сделать это через доверенное лицо.

Для "покупки" стажа украинцу необходимо обратиться в территориальные органы ДФС в области.

Ранее мы сообщали, Правительство хочет изменить правила начисления пенсий, внедрив три программы. Соответствующий законопроект пока находится на стадии обсуждения и еще не регистрировался в Верховной Раде.

Согласно документу, в Украине хотят сделать три профессиональные пенсионные программы: право на получение пенсионных выплат в 50 лет; получение пенсионных выплат при достижении 55 лет и возможность взять участие в накопительной системе на условиях, которые определены в коллективных договорах, которые дадут возможность получать выплаты после 55 лет.

Уточняется, что к первой категории будут относить людей, которые работают в особенно тяжелых условиях. Ко второй тех, кто работает с вредными и тяжелыми условиями труда.

Кроме того, предусматривается снижение размера единого социального взноса: 15% для первой программы; 7% для второй программы и не менее 3% для третьей программы.

Напомним, на пенсию будут отправлять по новым правилам, к чему готовиться украинцам

Как сообщала Politeka, правила выплаты пенсий украинцам кардинально изменят, подробности закона