Певец Виктор Павлик высказался об отношениях между РФ и Украиной, и лично о Владимире Путине

Свой комментарий он дал в интервью "Гордону" в 2016 году.

По его словам конфликта можно было бы избежать.



"Я стараюсь разбираться, слушать новости, читать газеты, но в мою голову это не вмещается. Если вернуть все вспять, то думаю, нам не нужно было ни с кем ругаться. Не потому, что мы славяне: все люди – от Адама и Евы, между собой братья во Христе, просто нужно со всеми в мире жить. Находить компромиссы, а не конфликтовать. Я не говорю про сегодняшний день, раз уж нашла коса на камень. Заранее нужно было искать решения, но я не знаю, что было на уме у одного и у другого, как они договаривались, кто кого покупал", - отметил Павлик.

На вопрос, считает ли он Путина сильным политиком, Павлик ответил:



"Скажу честно: когда все еще было хорошо между нашими странами, и Путин только стал президентом России, он в чем-то был для меня примером. Мне он очень нравился. Само созвучие слов – Сталин, Ленин, Путин... Когда я служил в армии, у меня был замполит, которого все боялись, его фамилия была Смолин. Все ассоциировалось с этими именами. И внешне Путин был симпатичный, спортивный, подкованный. Чего не скажешь о нем сегодня. Не могу понять, как такой человек, который импонировал всем, мне в том числе, мог стать таким грязным, злым, сатанинским и превратиться в дьявола", - высказался певец.

А вот российский публицист Александр Невзоров знает почему Владимир Путин "превратился в дьявола".

По его мнению, президент РФ начал войну на востоке Украины, а также аннексировал полуостров Крым из-за своего "первобытного мышления".

"Причина всех этих бед в Крыму и Донбассе – это вот это первобытное мышление Путина и возгонка этого первобытного мышления", - уверен журналист.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.