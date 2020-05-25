Глава "Укравтодора" Александр Кубраков рассказал о войне, которую развязали компании-подрядчики

Как сообщает Politeka.net, он раскрыл детали в видеоролике на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

"Сначала года мы начали проект "Большое строительство Украины", инициированный президентом Владимиром Зеленским. Мы говорим об обновлении 4 200 километров дорог государственного значения - это самое масштабное обновление дорог за все время независимости Украины. За прошлый год было восстановлено всего 800-900 километров дорог. Два месяца назад часть рынка объявила против нас информационную войну. Дело в том, что мы, наконец, начали наводить порядок на рынке", - заявил глава "Укравтодора".

По словам Александра Кубракова, раньше большие дороги из года в год делали кусками в сотни метров. Из-за этого у компаний выработались схемы, которые они не хотят менять. В результате страдает экономика Украины.

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"Пул подрядных организаций сформировался, который может делать сотни метров, а не сотни километров... Каждый день задержки стоит экономике десятки миллионов гривен", - подчеркнул Александр Кубраков. - "Мы поставили рынок перед выбором: либо меняйтесь, инвестируйте в свои компании, либо нам придется прощаться. Часть рынка выбрала наихудшее решение - инвестировать не в технику, не в людей, а инвестировать в грязные компании против нас", - заявил Александр Кубраков.

Ось і стало відомо навіщо було виловлювати мене під під’їздом. На bihus.info вийшло “розслідування” присвячене Укравтодору. Відкрито та приховано мене знімали майже два місяці. Одна людина, якій не байдужа доля дорожнього ринку України, поділилася зі мною записами розмов, які пояснюють логіку “розслідувачів”. Тепер зрозумілі справжні причини “інформаційної війни” проти Укравтодору, викриті імена замовників. #працюємо_далі Укравтодор

Gepostet von Alexander Kubrakov am Montag, 25. Mai 2020