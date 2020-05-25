Глава "Укравтодора" Александр Кубраков рассказал о войне, которую развязали компании-подрядчики

Как сообщает Politeka.net, он раскрыл детали в видеоролике на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

"Сначала года мы начали проект "Большое строительство Украины", инициированный президентом Владимиром Зеленским. Мы говорим об обновлении 4 200 километров дорог государственного значения - это самое масштабное обновление дорог за все время независимости Украины. За прошлый год было восстановлено всего 800-900 километров дорог. Два месяца назад часть рынка объявила против нас информационную войну. Дело в том, что мы, наконец, начали наводить порядок на рынке", - заявил глава "Укравтодора".

По словам Александра Кубракова, раньше большие дороги из года в год делали кусками в сотни метров. Из-за этого у компаний выработались схемы, которые они не хотят менять. В результате страдает экономика Украины.

"Пул подрядных организаций сформировался, который может делать сотни метров, а не сотни километров... Каждый день задержки стоит экономике десятки миллионов гривен", - подчеркнул Александр Кубраков. - "Мы поставили рынок перед выбором: либо меняйтесь, инвестируйте в свои компании, либо нам придется прощаться. Часть рынка выбрала наихудшее решение - инвестировать не в технику, не в людей, а инвестировать в грязные компании против нас", - заявил Александр Кубраков.