Советский и грузинский певец Вахтанг Кикабидзе высказался относительно агрессии России в Украине





Певец уверен, что народ РФ не стоит винить в преступлениях Путина. Как передает Politeka.net , свой комментарий он дал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)Певец уверен, что народ РФ не стоит винить в преступлениях Путина.

"Политика и народ – разные вещи. У меня лежит много писем с приглашениями из разных городов, люди говорят: "Это же Путин, это не мы". Все время приглашают. Но, нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить, имею в виду – политикам. Если зашел к тебе танк с каким-то флагом, то в эту страну ты не должен ехать петь и развлекаться. Думаю, что история все расставит на свои места", – заявил артист.

Кроме того, он уверен, что политика РФ в отношении Украины является ошибочной.

"Рейтинг Путина и дальше упадет. Неправильная политика. Россия – огромная, красивая, хлебосольная страна, населенная замечательными людьми, читающая, с прекрасным искусством – почему они каким-то соседям доставляют неудобства? Вы – немаленькая страна и с вами так нельзя разговаривать. С нами (Грузией - ред.) можно ­– нам некуда деться, но это огромный грех. Я с 2008 года ни в одном городе (РФ - ред.) не был», – заявил Кикабидзе.

Ранее украинский певец Виктор Павлик озвучил свое мнение о президенте РФ.

По его словам, еще по приходу Путина к власти, он ему симпатизировал, но спустя некоторое время и из-за конфликта двух стран Павлик свое мнение изменил:

"Внешне Путин был симпатичный, спортивный, подкованный. Чего не скажешь о нем сегодня. Не могу понять, как такой человек, который импонировал всем, мне в том числе, мог стать таким грязным, злым, сатанинским и превратиться в дьявола", - высказался певец.



