Советский и грузинский певец Вахтанг Кикабидзе высказался относительно агрессии России в Украине
Певец уверен, что народ РФ не стоит винить в преступлениях Путина.
"Политика и народ – разные вещи. У меня лежит много писем с приглашениями из разных городов, люди говорят: "Это же Путин, это не мы". Все время приглашают. Но, нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить, имею в виду – политикам. Если зашел к тебе танк с каким-то флагом, то в эту страну ты не должен ехать петь и развлекаться. Думаю, что история все расставит на свои места", – заявил артист.
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Кроме того, он уверен, что политика РФ в отношении Украины является ошибочной.
"Рейтинг Путина и дальше упадет. Неправильная политика. Россия – огромная, красивая, хлебосольная страна, населенная замечательными людьми, читающая, с прекрасным искусством – почему они каким-то соседям доставляют неудобства? Вы – немаленькая страна и с вами так нельзя разговаривать. С нами (Грузией - ред.) можно – нам некуда деться, но это огромный грех. Я с 2008 года ни в одном городе (РФ - ред.) не был», – заявил Кикабидзе.
Ранее украинский певец Виктор Павлик озвучил свое мнение о президенте РФ.
По его словам, еще по приходу Путина к власти, он ему симпатизировал, но спустя некоторое время и из-за конфликта двух стран Павлик свое мнение изменил:
"Внешне Путин был симпатичный, спортивный, подкованный. Чего не скажешь о нем сегодня. Не могу понять, как такой человек, который импонировал всем, мне в том числе, мог стать таким грязным, злым, сатанинским и превратиться в дьявола", - высказался певец.
Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.
Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.
Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.